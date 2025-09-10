< sekcia Ekonomika
EÚ údajne odmieta zavedenie sankčných ciel voči Indii a Číne
Podľa denníka Trump svoju žiadosť vyslovil v utorok na stretnutí predstaviteľov USA a EÚ o sankciách vo Washingtone.
Autor TASR
New York 10. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) fakticky odmietla žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedenie vysokých ciel na niektoré tovary z Číny a Indie s odôvodnením, že blok nepoužíva clá ako sankčný nástroj. Napísal to v utorok denník The Wall Street Journal (WSJ), pričom sa odvolal na dvoch nemenovaných predstaviteľov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Podľa denníka Trump svoju žiadosť vyslovil v utorok (9. 9.) na stretnutí predstaviteľov USA a EÚ o sankciách vo Washingtone. Podľa amerického prezidenta India nákupmi ruskej ropy pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine, a to je dôvod, prečo zvýšil pôvodné 25-percentné dovozné clá na viaceré indické produkty až na 50 %. Čínu zase Washington kritizuje za upevňovanie jej hospodárskych vzťahov s Ruskom v čase vojny.
EÚ v súčasnosti pripravuje svoj 19. balík sankcií proti Rusku. Ten sa zameria na niektoré zahraničné spoločnosti, ktoré sa podľa Únie podieľajú na obchádzaní protiruských sankcií.
