EÚ údajne plánuje zvýšiť clá na dovoz niektorých tovarov z Ukrajiny

Londýn 14. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) môže od 6. júna výrazne zvýšiť clá na dovoz niektorých tovarov z Ukrajiny vrátane poľnohospodárskych výrobkov. TASR o tom informuje na základe správy TASS, ktorá sa odvolala na denník Financial Times (FT).



Ak rozhodnutie vstúpi do platnosti, dotkne sa kukurice, cukru, medu a hydiny, uviedli zdroje denníka FT, podľa ktorých Brusel plánuje zaviesť clá na viaceré tovary, ktoré boli doteraz od ciel oslobodené. Už existujúce clá by sa mali „podstatne zvýšiť“. FT spresnil, že Európska komisia rokuje s Kyjevom o novej obchodnej dohode, ale súbežne pracuje na prechode od voľného obchodu k protekcionistickým opatreniam.



Poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka 10. apríla počas vystúpenia na podnikateľskom fóre EÚ - Ukrajina v Bruseli uviedol, že EÚ prijala konečné rozhodnutie nepredĺžiť Ukrajine obchodné preferencie po 5. júni. Od roku 2016 platí medzi EÚ a Ukrajinou dohoda o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ktorá umožnila európskemu spoločenstvu zachovať clá na značný objem ukrajinského vývozu. Od 4. júna 2022 EÚ zrušila clá na ukrajinský vývoz pôvodne na jeden rok a následne toto zvýhodnenie predĺžila.