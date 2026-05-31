EÚ údajne zvažuje pozastavenie cenového stropu na ruskú ropu
New York 31. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) v reakcii na konflikt na Blízkom výhode zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v nedeľu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom a faktického uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý v čase mieru prechádzala približne pätina svetových dodávok komodity. V minulom roku EÚ zaviedla mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že každých šesť mesiacov sa cenový strop pre ruskú ropu Urals automaticky stanoví na úrovni 15 % pod priemernou trhovou cenou. Obmedzenia zakazujú európskym spoločnostiam poskytovať služby, ako je poistenie a preprava ropy, ktorej cena presahuje stanovený limit. Aktuálny strop by mal byť prehodnotený neskôr v lete. Pri najbližšom prehodnotení v júli by sa horná hranica pravdepodobne zvýšila najmenej na 65 amerických dolárov (55,82 eura) za barel (159 litrov) ropy zo súčasných 60 USD.
(1 EUR = 1,1644 USD)
