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EÚ údajne zvažuje prehodnotenie mechanizmu zavádzania sankcií na Rusko
Úradníci údajne zvažujú možnosť schvaľovania sankcií jednotlivo alebo v malých tematických blokoch.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Európska únia by mohla prehodnotiť svoj mechanizmus zavádzania sankcií voči Rusku po tom, ako Grécko niekoľko týždňov blokovalo schválenie najnovších opatrení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na denník Financial Times (FT).
Atény odmietli podporiť nový balík sankcií, kým zvyšné členské štáty nesúhlasili s udelením výnimky pre grécku spoločnosť Dynagas, napísal denník. Grécka strana sa údajne snažila zabezpečiť, aby lode tejto spoločnosti mohli pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do krajín mimo bloku. Podľa FT ide o prvý prípad uvoľnenia kolektívneho režimu protiruských hospodárskych sankcií. V Bruseli sa preto diskutuje o nových prístupoch k ukladaniu obmedzení.
Úradníci údajne zvažujú možnosť schvaľovania sankcií jednotlivo alebo v malých tematických blokoch. Cieľom je znížiť riziko, že veto zo strany jedného členského štátu zdrží schválenie iných opatrení. Grécki predstavitelia argumentovali, že zákaz prepravy LNG bol schválený omylom, poškodil by skôr spoločnosť Dynagas než ruskú ekonomiku a prospel by konkurenčným prepravcom z Číny a iných krajín mimo EÚ, napísal FT.
Atény odmietli podporiť nový balík sankcií, kým zvyšné členské štáty nesúhlasili s udelením výnimky pre grécku spoločnosť Dynagas, napísal denník. Grécka strana sa údajne snažila zabezpečiť, aby lode tejto spoločnosti mohli pokračovať v preprave ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do krajín mimo bloku. Podľa FT ide o prvý prípad uvoľnenia kolektívneho režimu protiruských hospodárskych sankcií. V Bruseli sa preto diskutuje o nových prístupoch k ukladaniu obmedzení.
Úradníci údajne zvažujú možnosť schvaľovania sankcií jednotlivo alebo v malých tematických blokoch. Cieľom je znížiť riziko, že veto zo strany jedného členského štátu zdrží schválenie iných opatrení. Grécki predstavitelia argumentovali, že zákaz prepravy LNG bol schválený omylom, poškodil by skôr spoločnosť Dynagas než ruskú ekonomiku a prospel by konkurenčným prepravcom z Číny a iných krajín mimo EÚ, napísal FT.