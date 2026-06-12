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EÚ ukončila procedúru nadmerného deficitu voči Malte
V procedúre nadmerného deficitu sa v súčasnosti nachádzajú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.
Autor TASR
Luxemburg 12. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) zastavila konanie, ktoré viedla voči Malte z dôvodu príliš vysokého deficitu štátneho rozpočtu. Dohodli sa na tom v piatok ministri financií členských štátov na zasadnutí v Luxemburgu. Zrušenie konania je odôvodnené, keďže Malta úspešne a trvalo stlačila svoj rozpočtový schodok pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedli ministri vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Konanie, ktoré sa voči juhoeurópskej krajine viedlo od roku 2024, predtým navrhla ukončiť Európska komisia. Pakt stability a rastu EÚ okrem iného ukladá členským štátom povinnosť udržať svoje verejné dlhy pod hranicou 60 % HDP. Rozpočtové deficity zároveň nesmú prekročiť 3 % HDP.
V procedúre nadmerného deficitu sa v súčasnosti nachádzajú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. O začatí konania voči Bulharsku sa v súčasnosti diskutuje.
Konanie, ktoré sa voči juhoeurópskej krajine viedlo od roku 2024, predtým navrhla ukončiť Európska komisia. Pakt stability a rastu EÚ okrem iného ukladá členským štátom povinnosť udržať svoje verejné dlhy pod hranicou 60 % HDP. Rozpočtové deficity zároveň nesmú prekročiť 3 % HDP.
V procedúre nadmerného deficitu sa v súčasnosti nachádzajú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. O začatí konania voči Bulharsku sa v súčasnosti diskutuje.