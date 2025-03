EÚ umožní voľný a bezpečný tok údajov s Európskym patentovým úradom

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spustila proces, ktorý umožňuje voľný a bezpečný tok údajov medzi EÚ a Európskym patentovým úradom (EPO), ktorý udeľuje ochranné patenty aj podnikom a osobám z krajín EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že má právomoc určiť, na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), či krajina alebo medzinárodná organizácia mimo hraníc a pôsobnosti EÚ zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov. To znamená úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je v podstate rovnaká úrovni ochrany v rámci EÚ.



Na tomto základe môže eurokomisia rozhodnúť o spustení procesu prijatia rozhodnutia o primeranosti, ktoré umožňuje voľný tok osobných údajov z EÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.



V stredu zverejnený návrh rozhodnutia o primeranosti odráža hodnotenie EK týkajúce sa právneho rámca a pravidiel ochrany údajov EPO. Komisia zistila, že Európsky patentový úrad poskytuje porovnateľné záruky pre údaje ako EÚ.



Rozhodnutia eurokomisie umožní inovatívnym subjektom z členských krajín EÚ prenášať údaje do EPO bez dodatočných záruk.



Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michael McGrath v správe pre médiá uviedol, že rozhodnutie EK bude prínosom pre inovatívne subjekty v celej EÚ.



"Uľahčí toky základných údajov pre patentové prihlášky a vytvorí tak precedens pre podobné rozhodnutia s inými medzinárodnými organizáciami," opísal situáciu McGrath.



Komisia návrh rozhodnutia o primeranosti zaslala Európskemu výboru pre ochranu údajov (EDPB) a výbor zložený zo zástupcov členských štátov EÚ požiada o schválenie svojho návrhu.



Európsky parlament má právo skontrolovať rozhodnutie EK o primeranosti. Po dokončení tohto postupu môže EK pristúpiť k prijatiu konečného rozhodnutia o primeranosti.



EPO je medzinárodná organizácia, ktorá udeľuje patenty podľa Európskeho patentového dohovoru. Európske patenty v rámci EPO sa vzťahujú na jeho 39 zmluvných štátov vrátane všetkých členských štátov EÚ a ostatných členov Rady Európy, čím celkovo zasahujú 700 miliónov ľudí. Prostredníctvom tejto organizácie môžu vynálezcovia, výskumníci a spoločnosti na celom svete získať ochranu pre svoje vynálezy.



Uľahčením výmeny údajov medzi EÚ a EPO by rozhodnutie o primeranosti podporilo proces patentovej ochrany pre európske inovačné subjekty, a tak by prispelo k rastu a konkurencieschopnosti na trhu EÚ.



Komisia doteraz vydala 15 rozhodnutí o primeranosti v súlade s GDPR, a to pre Andorru, Argentínu, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Japonsko, Jersey, Kanadu, Kórejskú republiku, ostrov Man, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, a Uruguaj.