EÚ upravila rámec štátnej pomoci s dôrazom na rekapitalizáciu podnikov

Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok potvrdila, že rozširuje dočasný právny rámec na opatrenia vo forme rekapitalizácie a podriadeného dlhu v záujme ďalšej podpory hospodárstva členských štátov EÚ v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Komisia prijala v poradí už druhú zmenu, ktorou rozšírila rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca, aby členské štáty mohli podporiť svoje ekonomiky v súvislosti s pandémiou. Prvá zmena bola prijatá 3. apríla.



Exekutíva EÚ doteraz schválila štátnu pomoc pre hospodárstvo Únie v odhadovanej výške 1,9 bilióna eur. Cieľom je zabezpečiť likviditu pre podniky, zachrániť pracovné miesta, umožniť výskum a vývoj a zaručiť dodávky ochranných produktov na boj proti pandémii nového koronavírusu. Druhá zmena dopĺňa opatrenia, na ktoré sa už dočasný rámec uplatňuje, ako aj existujúce pravidlá štátnej pomoci. Stanovuje kritériá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytnúť rekapitalizáciu a podriadený dlh podnikom v núdzi.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti uviedla, že eurokomisia spolupracuje s členskými štátmi, aby európskym podnikom garantovala prístup k potrebnej likvidite. "Naše pravidlá už umožňujú poskytovať takúto podporu aj vo forme podriadeného dlhu. S postupom krízy mnohé podniky budú potrebovať kapitál, ak sa majú udržať na nohách. Ak sa členské štáty rozhodnú zasiahnuť, budeme uplatňovať novoprijaté pravidlá tak, aby sa daňovým poplatníkom priznala primeraná odmena," vysvetlila Vestagerová.



Podľa jej slov takáto podpora podlieha určitým podmienkam vrátane zákazu vyplácania dividend a bonusov, ako aj ďalším opatreniam proti narúšaniu hospodárskej súťaže. V záujme verejnej transparentnosti budú veľké podniky musieť podávať správy o využívaní získanej pomoci a plnení svojich povinností spojených tak so zelenou, ako aj s digitálnou transformáciou.



Vestagerová však zdôraznila, že EÚ potrebuje viac, než je len kontrola štátnej pomoci, potrebuje európsky plán oživenia, ktorý bude ekologický a digitálny a z ktorého budú mať prospech všetci európski spotrebitelia. "Je v záujme celej Európy, aby sa globálna symetrická kríza nepremenila na asymetrický otras na úkor tých členských štátov, ktoré majú menej možností podporovať svoj priemysel, a na úkor konkurencieschopnosti EÚ ako celku," odkázala.



Núdzové opatrenia, ktoré členské štáty musia prijímať na zvládanie pandémie, ovplyvňujú kapacitu mnohých podnikov vyrábať tovar alebo poskytovať služby. Znižuje sa im vlastné imanie aj schopnosť požičiavať si na trhoch. Druhá zmena, ktorú presadila EK, rozširuje dočasný právny rámec tak, aby sa umožnili dobre cielené verejné intervencie vo forme rekapitalizačnej pomoci pre tieto nefinančné podniky v núdzi s cieľom pomôcť znížiť riziko pre hospodárstvo EÚ ako celok.



Ak sa rekapitalizačná pomoc poskytuje príjemcom v rámci dohodnutých schém, členské štáty musia zverejniť podrobné informácie o totožnosti podnikov, ktoré získali pomoc, a o výške pomoci do troch mesiacov od rekapitalizácie. Príjemcovia (s výnimkou malých a stredných podnikov) musia zverejňovať informácie o používaní poskytnutej pomoci, a to aj o tom, ako táto pomoc podporuje činnosti podniku v súlade so záväzkami EÚ a s vnútroštátnymi povinnosťami spojenými so zelenou a s digitálnou transformáciou.



Druhá zmena dočasného rámca zavádza aj možnosť, aby členské štáty podporili podniky s finančnými ťažkosťami v dôsledku pandémie tak, že im za výhodných podmienok poskytnú podriadený dlh. EK však upozornila, že podriadený dlh nemožno premeniť na vlastné imanie, ak ide o podnik s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti, a štát v tomto prípade znáša menšie riziko.



Dočasne zmenený právny rámec je v platnosti do konca decembra 2020. Keďže problémy s platobnou schopnosťou sa môžu vyskytnúť aj v neskoršom štádiu vývoja súčasnej krízy, v prípade rekapitalizačných opatrení EK toto obdobie predĺžila do konca júna 2021.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)