EÚ uvalí clá na čínske elektromobily vo výške 25 %

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia sa chystá oznámiť výrobcom automobilov, že od budúceho mesiaca bude predbežne uplatňovať clá na dovážané čínske elektrické vozidlá až do výšky 25 %. Uviedol to v stredu renomovaný hospodársky denník Financial Times s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Analytici predpovedali clá vo výške 10 % až 25 % na čínske elektromobily. Tento krok pravdepodobne vyvolá možnú odvetu zo strany Pekingu. Dôvodom zavedenia ciel v Európskej únii (EÚ) sú nadmerné dotácie pre výrobcov elektromobilov v Číne.



Menej ako mesiac po tom, čo USA štvornásobne zvýšili clá na čínske elektromobily až na 100 %, sa očakáva, že Brusel stanoví svoje clá na dovoz vozidiel od čínskych výrobcov, ako sú BYD a Geely, ako aj od západných výrobcov, ako je Tesla, ktorí vyvážajú autá z Číny do Európy.



BYD, Geely, SAIC a Tesla neodpovedali zatiaľ na žiadosť o komentár.



Európske automobilky čelia prílevu lacnejších elektromobilov od čínskych rivalov. Napriek tomu nepodporujú clá. Obávajú sa odplaty zo strany Pekingu. Okrem toho samy dovážajú vlastné vozidlá vyrobené v Číne.



Prípadná reakcia Pekingu by mohla viesť k obchodnej vojne, ktorá môže byť zničujúca pre Európu, keďže je závislá od čínskych dodávateľských reťazcov.



Peking opakovane kritizoval vyšetrovanie dotácií a vyzval na spoluprácu. Snažil sa lobovať v jednotlivých krajinách Európskej únie, ale neprezradil, aká bude jeho reakcia na clá.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien v stredu vyhlásil, že EÚ zavedením ciel na dovoz čínskych elektrických vozidiel podkope "vlastné záujmy", pričom zdôraznil, že Peking prijme potrebné opatrenia na ochranu svojich práv.



Hovorca na pravidelnom tlačovom brífingu varoval, že plánované kroky Bruselu "porušujú pravidlá medzinárodného obchodu a trhové princípy", a vyzval blok, aby upustil od antisubvenčného vyšetrovania čínskych výrobcov elektromobilov.