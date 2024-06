EÚ uvalí clá na ukrajinské vajcia v rámci obmedzenia dovozu

Brusel 19. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) zavedie clá na dovoz ukrajinských vajec v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov po dosiahnutí vopred dohodnutého ročného limitu pre tento import. Oznámil to v stredu hovorca Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ stanovila limity pre určité poľnohospodárske dovozy z Ukrajiny po tom, čo krajine umožnila prístup na svoj trh, aby pomohla jej ekonomike po ruskej invázii v roku 2022. To rozhnevalo farmárov v Únii a vyvolalo vlnu protestov v tomto roku.



Európska komisia v utorok (18. 6.) oznámila, že po dosiahnutí objemového stropu pre obilniny zavedie clá na dovoz ovsa z Ukrajiny.



Pokiaľ ide o vajcia, ich dovoz do EÚ v minulom roku vyskočil o tri štvrtiny a na začiatku tohto roka pokračoval v raste, pričom hlavným dodávateľom je Ukrajina, ukázali oficiálne údaje.



Európski producenti vajec sa sťažovali, že prílev lacnejších ukrajinských dodávok brzdil obnovu chovov po vtáčej chrípke, ktorá v uplynulých rokoch spustošila kŕdle hydiny.



Obmedzenia EÚ na dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny sa týkajú aj hydiny, cukru, krúp, kukurice a medu.



Ukrajina v závere mája oznámila, že zakáže vývoz cukru do EÚ do konca tohto roka, keďže už bol dosiahnutý objemový limit, hoci údaje EÚ ukázali, že z celkového počtu asi 263.000 ton zostalo k dispozícii 44.000 ton.