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EÚ uvalila clá na päť ázijských krajín, na ploché oceľové výrobky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tlačová správa EK uvádza, že nové clá sú vo výške 9,5 % pre Indiu, 27,9 % pre Japonsko, 20,7 % až 27 % pre Taiwan, 3 % až 7,8 % pre Turecko a 16 % pre Vietnam.

Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že uvalila antidampingové clá na určité ploché oceľové výrobky valcované za studena dovážané z Indie, Japonska, Taiwanu, Turecka a Vietnamu. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil bruselský spravodajca TASR.

Tlačová správa EK uvádza, že nové clá sú vo výške 9,5 % pre Indiu, 27,9 % pre Japonsko, 20,7 % až 27 % pre Taiwan, 3 % až 7,8 % pre Turecko a 16 % pre Vietnam.

Exekutíva Európskej únie (EÚ) v rámci svojho vyšetrovania zistila, že určité ploché oceľové výrobky valcované za studena z týchto krajín vstupovali do EÚ za „dampingové ceny“.
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