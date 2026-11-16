< sekcia Ekonomika
EÚ uvalila clá na päť ázijských krajín, na ploché oceľové výrobky
Tlačová správa EK uvádza, že nové clá sú vo výške 9,5 % pre Indiu, 27,9 % pre Japonsko, 20,7 % až 27 % pre Taiwan, 3 % až 7,8 % pre Turecko a 16 % pre Vietnam.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že uvalila antidampingové clá na určité ploché oceľové výrobky valcované za studena dovážané z Indie, Japonska, Taiwanu, Turecka a Vietnamu. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil bruselský spravodajca TASR.
Tlačová správa EK uvádza, že nové clá sú vo výške 9,5 % pre Indiu, 27,9 % pre Japonsko, 20,7 % až 27 % pre Taiwan, 3 % až 7,8 % pre Turecko a 16 % pre Vietnam.
Exekutíva Európskej únie (EÚ) v rámci svojho vyšetrovania zistila, že určité ploché oceľové výrobky valcované za studena z týchto krajín vstupovali do EÚ za „dampingové ceny“.
Tlačová správa EK uvádza, že nové clá sú vo výške 9,5 % pre Indiu, 27,9 % pre Japonsko, 20,7 % až 27 % pre Taiwan, 3 % až 7,8 % pre Turecko a 16 % pre Vietnam.
Exekutíva Európskej únie (EÚ) v rámci svojho vyšetrovania zistila, že určité ploché oceľové výrobky valcované za studena z týchto krajín vstupovali do EÚ za „dampingové ceny“.