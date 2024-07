EÚ uvalila vyrovnávacie clá na dovoz elektromobilov na batérie z Číny

Brusel 4. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok, deväť mesiacov po začatí antisubvenčného vyšetrovania, uvalila dočasné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z Číny.



Komisia oznámila, že na základe vyšetrovania dospela k záveru, že hodnotový reťazec batériových elektromobilov v Číne využíva nespravodlivé subvencovanie, ktoré spôsobuje výrobcom rovnakých vozidiel v EÚ hrozbu hospodárskych škôd.



Vyšetrovanie preskúmalo aj pravdepodobné dôsledky a vplyv týchto opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov týchto typov vozidiel v EÚ.



Podľa EK sa v posledných týždňoch zintenzívnili konzultácie s čínskou vládou, najmä po výmene názorov medzi výkonným podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a čínskym ministrom obchodu Wangom Wentaom. Kontakty medzi oboma stranami pokračujú na technickej úrovni s cieľom dosiahnuť riešenie kompatibilné so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), ktoré primerane rieši obavy prednesené EÚ.



Jednotlivé clá, ktoré sa uplatňujú na troch čínskych výrobcov zaradených do vzorky, sú: BYD: 17,4 %, Geely: 19,9 % a SAIC: 37,6 %.



Ostatní výrobcovia elektromobilov v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, ale neboli zaradení do skúmanej vzorky, podliehajú 20,8 % váženému priemernému clu. Clo pre ostatné nespolupracujúce spoločnosti je vo výške 37,6 %.



V porovnaní so sadzbami zverejnenými 12. júna 2024 sa dočasné clá upravili mierne smerom nadol.



Dočasné clá sa budú uplatňovať od 5. júla 2024 maximálne po obdobie štyroch mesiacov. V tomto časovom rámci sa musí prijať konečné rozhodnutie o konečných clách prostredníctvom hlasovania členských štátov EÚ. Po prijatí tohto rozhodnutia by sa clá stali konečnými na obdobie piatich rokov.



Komisia začala antisubvenčné vyšetrovanie dovozu osobných batériových elektrických vozidiel s pôvodom v Číne v októbri 2023. Takéto vyšetrovanie sa musí ukončiť najneskôr do 13 mesiacov od začatia a konečné opatrenia sa musia uložiť najneskôr štyri mesiace po uložení dočasných ciel.



Podľa bežného postupu na ochranu obchodu budú teraz členské štáty hlasovať o dočasných opatreniach písomným postupom a jednoduchou väčšinou najneskôr do 14 dní od uverejnenia dočasných opatrení v Úradnom vestníku EÚ.



Po zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán eurokomisia zverejní návrh konečných opatrení, ak existujú, a poskytne zainteresovaným stranám primeraný čas (desať dní) na vyjadrenie. Komisia následne predloží konečné rozhodnutie členským štátom, ktoré budú hlasovať, a návrh EK bude prijatý, pokiaľ nebude proti nemu kvalifikovaná väčšina.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)