EÚ uvalila sankcie na Sýrčanov verbujúcich žoldnierov pre Rusko

Brusel 21. júla (TASR) - Európska únia vo štvrtok zmrazila aktíva a zakázala udeľovať víza desiatim Sýrčanom, ktorých obvinila z verbovania žoldnierov do bojov na Ukrajine na strane ruských inváznych síl. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Ich mená spolu s dvomi súkromnými bezpečnostnými firmami boli pridané na sankčný zoznam a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.



Sú medzi nimi podnikateľ Issám Šammút, majiteľ leteckej spoločnosti Cham Wings Airlines, ktorý je údajne blízkym spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Na sankčnom zozname je aj plukovník Sálih al-Abdulláh, ktorého 16. brigády operovala s ruskými silami v Sýrii.



Ďalším sankciovaným je Muhammad as-Saltí, veliteľ Palestínskej oslobodzovacej armády (PLA), ktorý bol "zapojený do náboru Palestínčanov, aby bojovali na Ukrajine po boku Ruska".



Sankcie postihli aj dve súkromné bezpečnostné spoločnosti, Sanád Services a Sajjád Company. EÚ tvrdí, že Sanád Services je pod dohľadom žoldnierskej skupiny Vagnerovcov a chráni ruské obchodné záujmy v Sýrii vrátane ťažby ropy, plynu a fosfátov. Spoločnosť Sajjád Company je tiež spojená s Vagnerovcami a údajne je "aktívna pri nábore sýrskych žoldnierov do Líbye a na Ukrajinu".