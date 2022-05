EÚ uvažuje o presmerovaní nevyužitej pomoci Afrike

Brusel 25. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) zvažuje použitie prostriedkov pôvodne určených na rozvojové projekty v Afrike na podporu krajín, ktoré sú najviac vystavené globálnej potravinovej kríze spôsobenej vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na predstaviteľov EÚ a diplomatov.



Milióny ton obilia uviazli na Ukrajine, ktorá je kľúčovým dodávateľom pre mnohé chudobnejšie štáty, keďže ruská armáda blokuje jej prístavy.



Provizórny plán by umožnil vyplatiť takmer 600 miliónov eur na zvýšenie podpory krajinám, ktoré potravinová núdza postihuje najviac. Komisia však o tejto možnosti zatiaľ len diskutuje a nebol pripravený žiadny formálny návrh, ktorý bude musieť schváliť všetkých 27 vlád EÚ.



Únia smeruje rozvojovú pomoc do afrických, karibských a tichomorských štátov prevažne prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (EDF), nástroja financovaného priamo vládami EÚ. Časť týchto prostriedkov zvyčajne ide na podporu poľnohospodárstva v chudobnejších krajinách. Vyčlenené zdroje sa však nie vždy využívajú v plnej miere, uviedol nemenovaný predstaviteľ bloku.



Komisia minulý týždeň povedala vyslancom EÚ, že 577 miliónov eur je potenciálne k dispozícii v rámci prostriedkov EDF, ktorých viazanosť bola zrušená v uplynulých rokoch, uviedli diplomati. Tie by sa mohli použiť na riešenie zhoršujúcej sa situácie v dodávkach potravín vo svete.



Niektoré z nevyužitých prostriedkov boli prerozdelené na posilnenie bezpečnosti v Afrike, ale ešte neboli vynaložené.



Eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová túto otázku opäť nastolila na piatkovom (20. 5.) stretnutí ministrov EÚ pre rozvoj. Ministri podporili nové iniciatívy na riešenie globálnej potravinovej krízy, ale výslovne nepodporili využívanie fondov EDF, uviedol jeden z predstaviteľov oboznámený s diskusiami.



EÚ už poskytuje núdzovú finančnú podporu niektorým zo svojich najzraniteľnejších susedov. V apríli oznámila pomoc pre severnú Afriku a Blízky východ vo výške 225 miliónov eur. Na obdobie 2021 - 2027 má rozpočet 2,4 miliardy eur na udržateľné poľnohospodárstvo a výživu.



Možná dodatočná podpora by mala ísť na zmiernenie globálnej potravinovej krízy, ale bola by tiež súčasťou širšieho plánu boja proti tomu, čo predstavitelia EÚ nazývajú ruskou propagandou v Afrike a iných chudobnejších regiónoch. Moskva tam presadzuje odkaz, že potravinová kríza je spôsobená sankciami EÚ, ktoré bránia vývozu z Ruska.



Diplomat EÚ uviedol, že Brusel spolupracuje so Spojenými štátmi na posilnení boja proti "manipulácii" s informáciami zo strany Kremľa a tiež Číny.



Lídri EÚ na samite na budúci týždeň oznámia, že chcú "posilniť solidaritu s najzraniteľnejšími krajinami a zvýšiť miestnu udržateľnú produkciu potravín", uvádza sa v návrhu vyhlásenia, ktoré videla agentúra Reuters.