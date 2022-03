EÚ uvoľňuje pravidlá pomoci pre firmy, ktoré čelia sankciám voči Rusku

Brusel 23. marca (TASR) - Firmy v Európskej únii (EÚ), ktoré zasiahli sankcie uvalené na Rusko, môžu získať štátnu podporu až do výšky 400.000 eur a kompenzáciu nákladov na energiu do výšky 30 %. Umožňuje to uvoľnenie pravidiel EÚ o štátnej pomoci, oznámila v stredu Európska komisia (EK).



Tisíce firiem, od leteckých spoločností cez výrobcov automobilov až po podniky v oblasti cestovného ruchu, v 27 štátoch bloku hlásia vážne problémy v dôsledku sankcií. Spoločnosti v sektoroch poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a akvakultúry môžu získať až 35.000 eur, zatiaľ čo podniky, ktoré čelia kríze likvidity, môžu získať štátne garancie na úvery a dotované pôžičky.



Komisia nešpecifikovala, ktoré sektory budú oprávnené čerpať väčšiu podporu. Uviedla však, že firmy, ktoré čelia prudko rastúcim nákladom na energiu, môžu získať štátnu pomoc do výšky 30 % z nákladov a maximálne 2 milióny eur.



Toto opatrenie bude prínosom pre výrobcov hliníka a iných kovov, sklenených vlákien, buničiny, hnojív, vodíka a ďalších základných chemikálií.



"Sankcie si vyberajú daň aj od európskej ekonomiky a budú v tom pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Musíme zmierniť ekonomické dôsledky tejto vojny a podporiť vážne zasiahnuté spoločnosti a sektory," uviedla podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová vo vyhlásení.



Voľnejšie pravidlá budú platiť do konca roka. Subjekty kontrolované Ruskom, na ktoré sa vzťahujú sankcie, nie sú oprávnené na takúto pomoc.



Komisia už pred dvoma rokmi uvoľnila pravidlá štátnej pomoci, čo vládam umožnilo napumpovať bilióny eur do firiem zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.