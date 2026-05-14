EÚ v 2024 eviduje 8,7 mld. jázd železnicou,Slováci využili vlaky menej
Autor TASR
Brusel 14. mája (TASR) - V roku 2024 ľudia z členských krajín EÚ absolvovali 8,7 miliardy jázd železnicou, čo predstavuje celkovo 444,5 miliardy osobokilometrov. Slovensko malo v tomto roku 13,3 cestujúcich železnicou na celkový počet obyvateľov a zaradilo sa do skupiny krajín so slabším využívaním osobnej vlakovej dopravy, uvádza sa vo štvrtkovej správe Eurostatu, informuje spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že v uvedenom roku najväčšími celkovými prispievateľmi k výkonnosti železničnej osobnej dopravy boli Nemecko a Francúzsko so 109,1 a 107,3 miliardami osobokilometrov. Za nimi nasledovalo Taliansko s 55,9 miliardami osobokilometrov, potom Španielsko (38) a Poľsko (28,2).
Slovensko v tomto roku zaznamenalo 3,6 miliardy osobokilometrov, najmenej z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), keď Česko malo 10,3 a Maďarsko 15 miliárd osobokilometrov. Slovensko však vo využívaní osobnej vlakovej dopravy predbehlo tri pobaltské štáty, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Luxembursko a Slovinsko.
V roku 2024 šesť krajín EÚ zaznamenalo menej ako miliardu osobokilometrov - v prípade Litvy a Estónska to bolo najmenej, po 0,4 miliardy osobokilometra, o niečo viac v Luxembursku (0,6), Lotyšsku a Grécku (0,7) a Slovinsku (0,9).
V porovnaní s počtom obyvateľov bol najvyšší pomer cestujúcich na obyvateľa v krajinách EÚ s vlakovou dopravou zaznamenaný v Luxembursku (46,2), po ktorom nasledovali Rakúsko (35,6), Dánsko (35,2) a Nemecko (35,1). Najnižšie pomery boli zaznamenané v Grécku (1,4), Litve (1,8), Bulharsku (3,3) a Rumunsku (3,7).
Slovensko v tomto roku malo 13,3 cestujúcich železnicou na celkový počet obyvateľov a zaradilo sa tak do skupiny krajín so slabším využívaním osobnej vlakovej dopravy. Z krajín V4 malo menej len Poľsko - 10,9. V Česku toto číslo bolo 17,5 a v Maďarsku 31,9.
Z európskych krajín mimo EÚ najintenzívnejšie vlakovú dopravu využili v tomto roku Švajčiari - 57,9 cestujúcich na počet obyvateľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
