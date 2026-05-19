EÚ v marci nakúpila od Ruska LNG za 933 miliónov eur
Autor TASR
Moskva 19. mája (TASR) - Rusko sa v marci umiestnilo na druhom mieste za Spojenými štátmi, pokiaľ ide o hodnotu dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európskej únie, s podielom 26,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje štatistického úradu EÚ Eurostat.
Únia nakúpila od Ruska LNG v hodnote približne 933 miliónov eur, čo je o 12,5 % viac ako v marci minulého roka. Ide zároveň o najvyššiu úroveň od januára 2025. Spojené štáty sa so svojimi dodávkami LNG umiestnili na prvom mieste s podielom 43,6 % a hodnotou 1,6 miliardy eur. Celkovo nakúpila EÚ v prvom štvrťroku od Ruska LNG v hodnote približne dve miliardy eur.
Podľa skorších údajov inštitútu Bruegel dodávky ruského LNG do EÚ v marci dosiahli historické maximum 2,46 miliárd kubických metrov v dôsledku pozastavenia dodávok z Blízkeho východu a zákazu krátkodobých zmlúv na ruský LNG.
