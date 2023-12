EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie - do 31. decembra 2026 - súčasných pravidiel pôvodu pre elektrické vozidlá a batérie v rámci Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA).



Komisia spresnila, že tento návrh nemá vplyv na širšie pravidlá pôvodu TCA, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2027, ako sa plánovalo. Exekutíva EÚ zároveň vyčlenila dodatočné finančné prostriedky vo výške až troch miliárd eur na podporu priemyslu výroby batérií v eurobloku.



Pravidlá pôvodu pre elektrické vozidlá a batérie v rámci TCA boli navrhnuté v roku 2020 s cieľom stimulovať investície do kapacity EÚ na výrobu batérií. Okolnosti, ktoré sa v roku 2020 nepredvídali, vrátane ruskej agresie proti Ukrajine, vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na dodávateľské reťazce a zvýšenej konkurencie zo strany nových medzinárodných systémov podpory v podobe dotácií, viedli k situácii, keď rozširovanie európskeho ekosystému batérií bolo pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



V tejto súvislosti a vzhľadom na obavy, ktoré vyjadril európsky automobilový, batériový a chemický priemysel, EK prijala svoj návrh na jednorazové predĺženie pravidiel pôvodu pre elektrické vozidlá a batérie.



Komisia zároveň opätovne potvrdila svoj politický záväzok a strategickú podporu ďalšej podpore výroby batérií v EÚ. Na tento účel eurokomisia poskytne na tri roky financovanie vo výške až troch miliárd eur najudržateľnejším európskym výrobcom batérií. To vytvorí významný vedľajší efekt pre celý európsky hodnotový reťazec batérií, najmä jeho odberateľský segment, ako aj podporí montáž elektrických vozidiel v Európe.



Za rozvoj sektora batérií je v rámci exekutívy EÚ zodpovedný jej prvý podpredseda Maroš Šefčovič, ktorý bol iniciátorom založenia Európskej aliancie pre batérie ešte počas výkonu predošlej eurokomisie.



Návrh Komisie je trojaký. Jednorazové predĺženie súčasných pravidiel do 31. decembra 2026 obsahuje doložku, ktorá z právneho hľadiska znemožňuje Rade pre partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom predĺžiť toto obdobie, čím sa "uzamknú" pravidlá pôvodu platné od roku 2027. V súlade so svojim úsilím posilniť priemyselný rozmer Európskej zelenej dohody EK vytvorí osobitný nástroj pre hodnotový reťazec batérií v rámci Inovačného fondu. To podporí rýchlejšiu a nákladovo efektívnejšiu podporu výroby najudržateľnejších batérií v členských štátoch EÚ. Komisia do tretice vyzve členské štáty, aby sa finančne podieľali na výzve na predkladanie návrhov, čím by mohli využívať služby výberu projektov na úrovni EÚ a zabránilo sa tak fragmentácii trhu s batériami v Únii a ušetrilo sa na administratívnych nákladoch.



O tomto návrhu EK sa teraz bude diskutovať v Rade EÚ. Rozhodnutie prijaté členskými štátmi určí pozíciu EÚ v Rade pre partnerstvo, čiže v najvyššom rozhodovacom orgáne pobrexitovej Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)