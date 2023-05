EÚ v rámci jarného semestra odporúča pokračovať v plánoch obnovy

Brusel 24. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu poskytla členským štátom EÚ usmernenia v rámci jarného balíka európskeho semestra 2023 pre vybudovanie silného a odolného hospodárstva, ktoré zabezpečí konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu pre všetkých v náročnom geopolitickom prostredí.



Európsky semester poskytuje rámec na koordináciu politiky, ktorý zahŕňa vykonávanie nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) a programov politiky súdržnosti. Poskytuje tiež aktualizované správy o pokroku pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja v členských štátoch.



Komisia uviedla, že hospodárstvo EÚ preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energií a silný trh práce podporili mierny rast v prvom štvrťroku 2023, čo rozptýlilo obavy z recesie.



Ekonomické prognózy z jari 2023 predpokladajú, že v roku 2023 hospodárstvo EÚ porastie o 1,0 % a v roku 2024 o 1,7 %. Inflácia v Únii sa predpokladá na úrovni 6,7 % v roku 2023 a 3,1 % v roku 2024. Rast zamestnanosti sa v tomto roku odhaduje na 0,5 %, v roku 2024 sa zníži na 0,4 %. Miera nezamestnanosti by mala zostať tesne nad hranicou 6 %.



Dva roky po implementácii nástroj RRF, motor plánu obnovy po koronakríze vo výške 800 miliárd eur, naďalej urýchľuje zelený a digitálny prechod v každom členskom štáte, čím posilňuje odolnosť EÚ ako celku. Po zavedení všetkých vnútroštátnych plánov obnovy a odolnosti a doteraz spracovaných 24 žiadostí o platbu EK vyplatila viac ako 152 miliárd eur na úspešnú implementáciu kľúčových reforiem a investícií.



Členské štáty by mali pokračovať v realizácii svojich plánov a pokračovať v rýchlej implementácii programov politiky súdržnosti. Tiež by mali viac napredovať v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a priemyslu, riešiť nedostatok pracovných síl a zručností, podporovať vytváranie kvalitných pracovných miest, rozširovať výskum a inovácie a vytvárať podmienky na zabezpečenie dlhodobej prosperity a konkurencieschopnosti EÚ.



Začlenenie kapitol REPowerEU do plánov obnovy členských štátov spolu s dodatočným financovaním pomôže riešiť výzvy EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a urýchliť prechod k dodávkam čistej energie a nulovému hospodárstvu.



V správach o krajinách za rok 2023 EK hodnotí sociálno-ekonomické výzvy v každom členskom štáte vrátane tých, ktoré súvisia s dvojitým prechodom a konkurencieschopnosťou a uvádzajú, do akej miery sa tieto problémy riešia v národných plánoch obnovy a odolnosti. Sú tam aj usmernenia o tom, ako riešiť kľúčové hospodárske a sociálne výzvy, ktoré sa v národných plánoch obnovy a odolnosti riešia len čiastočne alebo vôbec.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)