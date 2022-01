EÚ v rámci WTO napadla reštrikcie na vývoz dreva z Ruska do Únie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 21. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) v piatok na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) formálne napadla ruské reštrikcie, ktoré sa týkajú exportu dreva. Európsky oblok ich označil za nezákonné a tvrdí, že poškodzujú jeho drevospracujúci priemysel.Ide o druhú takúto sťažnosť EÚ na Rusko adresovanú WTO za ostatný rok. A prichádza v čase, keď Únia a jej západní spojenci hrozia Moskve prísnymi finančnými opatreniami, ak ruské jednotky napadnú Ukrajinu.Európska komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku EÚ, uviedla, že od oznámenia opatrení v októbri 2020 opakovane rokovala s Ruskom, no neúspešne. Reštrikcie vstúpili do platnosti tento mesiac.Ruský prezident Vladimir Putin nariadil, aby bol od začiatku roku 2022 zakázaný vývoz nespracovaných cenných druhov tvrdého dreva a dreva ihličnatých stromov v snahe podporiť vlastných spracovateľov dreva.EÚ nesúhlasí so zvýšením ruských vývozných ciel na drevo na 80 % a poukazuje na záväzok Moskvy v rámci WTO maximálne o 13 – 15 % clách pre určité množstvá zásielok.Okrem toho podľa Komisie Rusko radikálne znížilo počet hraničných priechodov, cez ktoré sa vyváža drevo do EÚ, z viac ako 30 na jeden jediný, a to s Fínskom.uviedla Komisia vo vyhlásení.Spory v rámci WTO začínajú formálnymi konzultáciami medzi oboma stranami. Ak spor nevyriešia, môže jedna z nich požiadať, aby v tejto veci rozhodol panel WTO.