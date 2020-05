EÚ prijala nové opatrenia v prospech agropotravinárstva

Brusel 4. mája (TASR) – Európska komisia dnes zverejnila najnovší balík mimoriadnych opatrení na podporu poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia v EÚ, ktoré sú najpostihnutejšie krízou spojenou s novým koronavírusom.



Medzi výnimočné opatrenia (z 22. apríla) patrí podpora pre súkromné skladovanie v mliekarenskom a mäsovom priemysle, dočasné povolenie na samoreguláciu trhových opatrení prevádzkovateľmi v ťažko postihnutých odvetviach a flexibilita pri vykonávaní programov na podporu trhu. Okrem týchto trhových opatrení EK navrhla, aby sa členským štátom umožnilo využívať fond na rozvoj vidieka aj na odškodnenie poľnohospodárov a malých agropotravinárskych podnikov sumami do 5000 eur, respektíve 50 000 eur.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski pripomenul, že EK konala rýchlo, aby mala čo najskôr k dispozícii všetky potrebné opatrenia na podporu poľnohospodárov. Spresnil, že koronakríza tvrdo zasiahla niektoré poľnohospodárske a potravinárske trhy, a preto prijatie ďalších opatrení poskytne tomuto sektoru hmatateľnú podporu, vyšle správny signál trhom a povedie aj k určitej stabilite.



Medzi výnimočné trhové opatrenia a tie zo začiatku mája patria pomoc na súkromné skladovanie, flexibilita programov na podporu trhu a dočasná výnimka z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.



V oblasti súkromného skladovania EK podporí súkromné skladovanie mliečnych výrobkov (sušeného odstredeného mlieka, masla, syrov) a mäsa (hovädzieho, ovčieho a kozieho mäsa). To umožní dočasné stiahnutie týchto výrobkov z trhu najmenej na dva až tri mesiace a maximálne na obdobie 5 až 6 mesiacov. Žiadosti o účasť v tejto schéme sa budú registrovať od 7. mája. Cieľom je stabilizovať trh dočasným znížením dostupnej ponuky.



V rámci flexibility programov na podporu trhu EK umožní flexibilitu na trhu s vínom, ovocím a zeleninou, stolovými olivami a olivovým olejom, včelárstvom a školským systémom EÚ vzťahujúcim sa na spotrebu mlieka, ovocia a zeleniny. Cieľom je obmedziť dostupné dodávky v každom sektore, aby sa vyrovnalo vyváženie trhov.



Komisia má možnosť prijať dočasnú výnimku z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v situáciách vážnej trhovej nerovnováhy. EK prijala takéto výnimky pre sektor mlieka, kvetín a zemiakov. Tieto výnimky umožňujú hospodárskym subjektom organizovať sa a vykonávať trhové opatrenia na ich úrovni s cieľom stabilizovať svoje odvetvie (so zreteľom na fungovanie vnútorného trhu) maximálne na obdobie šiestich mesiacov. Napríklad sektor mlieka bude môcť kolektívne plánovať výrobu mlieka a sektor kvetín a zemiakov bude môcť stiahnuť výrobky z trhu. Pohyb spotrebiteľských cien a akékoľvek možné rozdrobenie vnútorného trhu sa bude dôkladne monitorovať, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom.



Komisia okrem toho navrhuje, aby členské štáty EÚ, ktoré majú nevyčerpané finančné prostriedky na rozvoj vidieka, mohli tieto peniaze použiť v roku 2020 na podporu poľnohospodárov a malých agropotravinárskych podnikov. Poskytnú tak okamžité úľavy tým, ktorých koronakríza postihla najviac.



Členské štáty môžu poskytnúť podporu až do výšky 5000 eur na jedného poľnohospodára a 50.000 eur na malú firmu. Tento návrh ešte musí schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.