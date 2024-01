EÚ dala cez núdzové opatrenia agrosektoru 2,5 miliardy eur

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorňajšej správe upozornila na významnú úroveň núdzových opatrení vo výške 2,5 miliardy eur pridelených poľnohospodárom z krajín eurobloku od roku 2014 do konca roku 2023 v rámci nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov.



Správa ukázala, že od 1. januára 2014 do konca roku 2023 EK prijala 63 výnimočných opatrení v hodnote viac ako 2,5 miliardy eur na podporu poľnohospodárov a výrobcov postihnutých stratou produkcie, znížením cien, zvyšovaním výrobných nákladov alebo v dôsledku narušenia dodávateľských reťazcov. Prijaté opatrenia sa ukázali ako účinné pri pomoci poľnohospodárom a výrobcom v EÚ vyrovnať sa s dôsledkami krízy.



Podľa EK išlo o opatrenia, ktoré potvrdili solidaritu EÚ s jej poľnohospodármi a reagovali na skutočnosť, že v poslednom desaťročí poľnohospodársky sektor EÚ čelil množstvu kríz vrátane účinkov pandémie ochorenia COVID-19, vojny na Ukrajine, rôznych chorôb zvierat, výrazného narušenia trhu či extrémnym výkyvom počasia.



Správa pripomenula, že poľnohospodárska výroba je riziková, pretože závisí od prírodných zdrojov a klimatických podmienok a že je ovplyvnená vývojom na trhu.



Núdzové opatrenia mali podobu verejných intervencií, skladovania produktov súkromným sektorom a výnimočných opatrení.



Verejná intervencia znamená, že výrobky nakupujú a skladujú vlády krajín EÚ alebo ich agentúry a neskôr ich predajú späť na trh. Cieľom je zabrániť poklesu cien na neudržateľne nízke úrovne. Týka sa to komodít ako pšenica, tvrdá pšenica, jačmeň a kukurica, ryža, hovädzie a teľacie mäso, maslo a sušené odstredené mlieko.



Skladovanie produktov súkromným sektorom je vhodné v časoch nižších trhových cien, čo dočasne podporí prevádzkovateľov zo súkromného sektora pri platení nákladov na skladovanie ich produktov. V súčasnosti v EÚ možno poskytnúť pomoc na skladovanie v súkromnom sektore pre: biely cukor, olivový olej, hovädzie mäso, maslo, syr a sušené odstredené mlieko, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso, ľanové vlákno.



Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (SOT), ktoré vzniklo v rámci poslednej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, stanovuje prijatie opatrení výnimočne, keď dôjde ku kríze a pre zabránenie narušení na jednotnom trhu alebo na zmiernenie ich následkov je potrebná osobitná reakcia. SOT poskytuje flexibilitu potrebnú na riešenie rôznych typov kríz.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)