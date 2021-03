EÚ: V roku 2020 mnohé podvody na spotrebiteľoch súviseli s COVID-19

Brusel 2. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila svoju výročnú správu o systéme Safety Gate, čiže o systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečnom spotrebnom tovare, ktorý pomáha sťahovať nebezpečné nepotravinové výrobky z jednotného trhu.



V správe EK sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe upozornení, z roka na rok rastie. Ak v roku 2019 to bolo 4477 opatrení, v roku 2020 už rekordných 5377, pričom 9 % všetkých vlaňajších upozornení sa týkalo výrobkov súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Išlo najmä o ochranné rúška, ktoré neposkytovali dostatočnú ochranu.



K ďalším nebezpečným výrobkom, ktoré boli v súvislosti s ochorením COVID-19 v systéme Safety Gate oznámené, patrili dezinfekčné prostriedky obsahujúce toxické látky, ako metanol (môže spôsobiť slepotu a po požití dokonca až smrť) či UV žiariče, ktoré ľudí vystavovali žiareniu spôsobujúcemu podráždenie pokožky.



Činnosti v oblasti dohľadu boli zamerané na výrobky súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré mali zásadný význam pre všetkých spotrebiteľov. V roku 2020 bolo zverejnených 161 upozornení týkajúcich sa ochranných rúšok, tri upozornenia na ochranné obleky, 13 upozornení o dezinfekčných prostriedkoch na ruky a 18 upozornení o UV lampách, ktoré mali fungovať ako sterilizátory.



V roku 2020 si orgány z 31 krajín zapojených do siete Safety Gate (27-členná Únia plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo) vymenili spolu 2253 upozornení o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti s nebezpečnými výrobkami. V nadväznosti na to bolo prijatých 5377 opatrení, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nárast o viac ako 20 %.



Zo správy EK vyplýva, že k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (27 % všetkých upozornení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (21 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (10 %). Je to dôkazom toho, že deti sú stále jednou z najzraniteľnejších skupín spotrebiteľov.



Vo všeobecnosti najčastejšie nahlasované obavy súviseli s rizikom zranenia, zlomenín alebo otrasu mozgu (25 %), nasledovali chemické zložky vo výrobkoch (18 %) a riziko udusenia u detí (12 %).



V porovnaní s rokom 2019 možno konštatovať, že čoraz viac online predajcov sa zaväzuje zlepšiť bezpečnosť výrobkov, ktoré predávajú cez internet. V pondelok sa k iniciatíve pod názvom Záväzok k bezpečnosti výrobkov pridali dve nové spoločnosti - Joom a Etsy. Podobne ako ďalší signatári sa zaviazali, že budú kontrolovať, či sa výrobky, ktoré figurujú v systéme Safety Gate, nepredávajú na ich webových stránkach, a že budú konať rýchlo v prípade, že ich vnútroštátne orgány upozornia na akékoľvek nebezpečné výrobky, ktoré treba stiahnuť z predaja.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)