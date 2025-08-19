< sekcia Ekonomika
EÚ v roku 2022 vyrobila viac zelenej energie ako rok predtým celý svet
Autor TASR
Brusel 19. augusta (TASR) - Energia z obnoviteľných zdrojov predstavovala v roku 2022 približne 18,9 percenta celkovej produkcie energie v Európskej únii, čo je vyšší podiel ako celosvetový priemer výroby „zelenej energie“, ktorý bol v roku 2021 na úrovni 13,9 %. Na utorňajšiu správu štatistického úradu Európskej únie Eurostat upozornil spravodajca TASR.
Údaje Eurostatu naznačili, že zo 14 krajín mimo EÚ, ktoré boli zodpovedné za aspoň 1 % svetovej produkcie energie, je iba Brazília krajinou, kde obnoviteľné zdroje energie tvoria viac ako štvrtinu celkovej produkcie energie - 46,1 %. EÚ v tomto predbehla aj India, kde v roku 2021 takmer 23 percent z celkovej výroby energie predstavovali obnoviteľné zdroje.
Na opačnom konci rebríčka, v skupine štátov zodpovedných za aspoň 1 % svetovej produkcie energie, obnoviteľné zdroje energie boli v rámci národných energetických mixov najmenej využívané v Saudskej Arábii (0,1 %), potom v Iráne, Južnej Kórei a Rusku (od jedného do necelých troch percent).
V roku 2022 dosiahla produkcia primárnej energie v EÚ 24 miliárd gigajoulov (GJ), čo predstavuje 3,8 % celkovej svetovej produkcie primárnej energie, ktorá v danom roku predstavovala 627 miliárd GJ.
Čína bola v roku 2022 najväčším svetovým producentom primárnej energie s podielom 20,4 % z celku. USA boli druhou krajinou zodpovednou za viac ako desatinu (15,5 %) svetovej produkcie primárnej energie. Za USA nasledovalo Rusko, ktoré bolo zodpovedné za 9,7 % svetovej produkcie primárnej energie.
Medzi rokmi 2000 a 2022 klesol podiel EÚ na svetovej produkcii primárnej energie o jeden percentuálny bod. V rovnakom období klesol podiel USA o 2,6 bodu, zatiaľ čo podiely Mexika, Ruska, Saudskej Arábie a Nórska zaznamenali väčší pokles ako podiely eurobloku. Naopak, podiel Číny na svetovej produkcii primárnej energie badateľne vzrástol, a to o 12,5 percentuálneho bodu. Indonézia, India a Brazília tiež zaznamenali nárast o najmenej jeden percentuálny bod.
V roku 2022 EÚ doviezla 54 miliárd GJ energetického ekvivalentu, zatiaľ čo jej vývoz predstavoval 18 miliárd GJ. Tieto čísla predstavujú 22,9 % a 7,5 % svetového obchodu s energiou.
Spomedzi členských štátov EÚ Nemecko, Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Poľsko patria medzi tie krajiny sveta, ktoré sú zodpovedné za najmenej 1 % celosvetového dovozu energie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
