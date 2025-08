EÚ v roku 2023 získala najviac príjmov z cestovného ruchu

Brusel 4. augusta (TASR) - V pondelok zverejnená správa v rámci publikácie Kľúčové údaje o EÚ vo svete, ktorú prevádzkuje Eurostat, štatistický úrad EÚ, zdôraznila vedúcu úlohu EÚ v sektore svetového cestovného ruchu v roku 2023. Informuje o tom spravodajca TASR.



Publikácia poskytuje štatistický portrét Európskej únie vo vzťahu k iným častiam sveta. Predstavuje širokú škálu ukazovateľov o EÚ a krajinách mimo Únie a je štruktúrovaná do troch kapitol: ľudia a spoločnosť, hospodárstvo a obchod a životné prostredie a prírodné zdroje.



Podľa pondelňajšej správy EÚ, ktorá kombinuje údaje Eurostatu s medzinárodnými zdrojmi, Únia v roku 2023 získala 25,9 % celosvetových príjmov z medzinárodného cestovného ruchu, pričom 15,2 % pochádzalo z medzinárodného cestovného ruchu medzi krajinami EÚ a 10,7 % pochádzalo od turistov z krajín mimo Únie.



Pri posudzovaní jednotlivých členských krajín EÚ by sa Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko a Poľsko zaradili medzi krajiny s aspoň 1,0 % celosvetových príjmov z medzinárodného cestovného ruchu.



Správa naznačila, že v roku 2023 získalo 18 krajín mimo EÚ aspoň 1,0 % celosvetových príjmov z medzinárodného cestovného ruchu. Okrem EÚ najvyšší podiel na celosvetových príjmoch z turistiky v tomto roku mali Spojené štáty (12,3 %), potom Spojené kráľovstvo (4,8 %) a do prvej desiatky sa dostali aj Spojené arabské emiráty, Turecko, Austrália, Japonsko, Kanada, Saudská Arábia a Macao.