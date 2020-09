EÚ v súvislosti s anexiou Krymu predĺžila sankcie voči Rusku

Brusel 10. septembra (TASR) - Európska únia vo štvrtok o ďalšieho pol roka, do 15. marca 2021, predĺžila v súvislosti s anexiou Krymu Ruskom sankcie voči subjektom a osobám, ktoré aj naďalej porušujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Existujúce reštriktívne opatrenia a budú sa aj naďalej vzťahovať na 175 osôb a 44 firiem či inštitúcií," uvádza sa v stanovisku Rady EÚ.



Reštriktívne opatrenia na ruských predstaviteľov a firmy boli prvýkrát zavedené 17. marca 2014.



Medzi ďalšie opatrenia EÚ patria sankcie zamerané na konkrétne odvetvia ruského hospodárstva, ktoré sú platné do 31. januára 2021. Moskve sťažujú prístup na trh EÚ a nemôže odtiaľ dovážať niektoré komodity. Ďalšie reštriktívne opatrenia v reakcii na nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopola sú obmedzené práve na tieto oblasti a platia do 23. júna 2021.



EÚ podmienila zrušenie respektíve, zmiernenie sankcií pokrokom pri implementácii takzvaných minských dohôd. Na ich základe majú bojujúce strany v Donbase napríklad uzavrieť bezpodmienečné prímerie a stiahnuť ťažké zbrane z frontovej línie.



Zoznam sankcionovaných osôb a subjektov Rada EÚ neustále prehodnocuje a pravidelne obnovuje.