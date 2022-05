EÚ varuje Britániu pred „neprijateľnými“ zmenami v dohode po brexite

Brusel 17. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) "bude musieť reagovať" všetkými nástrojmi, ktoré má k dispozícii, ak Británia pristúpi k jednostranným zmenám v časti dohody o brexite, ktorá sa týka Severného Írska. Uviedol to v utorok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v reakcii na oznámenie britskej ministerky zahraničných vecí Liz Trussovej o legislatíve, ktorou sa zmení tzv. severoírsky protokol.



"Protokol (o Severnom Írsku) je medzinárodná dohoda podpísaná EÚ a Spojeným kráľovstvom. Jednostranné kroky, ktoré sú v rozpore s medzinárodnou dohodou, nie sú prijateľné," povedal Šefčovič.



Vo vyhlásení sa neuvádza, aké kroky Brusel zvažuje, ale podľa analytikov by mohlo ísť o právne kroky, represívne clá, alebo dokonca zrušenie celej dohody o obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite.



Šefčovič poukázal na fakt, že severoírsky protokol je "neoddeliteľnou súčasťou" dohody o brexite. Brusel si podľa neho uvedomuje "praktické ťažkosti" pri implementácii protokolu a je pripravený rokovať o "spoločných riešeniach v rámci dohodnutého textu".



Keď Británia opustila blok a jeho zónu voľného obchodu, uzavrela s Bruselom dohodu, že na pozemných hraniciach medzi Írskou republikou, členom EÚ, a britskou provinciou Severné Írsko nebudú colné stanovištia a iné kontroly, pretože otvorená hranica je kľúčovým pilierom mierového procesu, ktorý ukončil desaťročia násilia v Severnom Írsku. To znamená, že colné kontroly sa vykonávajú pri dovoze tovarov v severoírskych prístavoch, a to aj v prípade tovarov prichádzajúcich z Británie.



Londýnu sa však nepáči, že protokol vytvára colnú hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. A vyhlásil, že prijme zákon, ktorým jednostranne zmení protokol.



Britská vláda tak v utorok dramaticky vystupňovala spor s Úniou. Londýn tvrdí, že krok smerom k zrušeniu častí právne záväznej zmluvy je poistkou pre prípad, že sa mu nepodarí dosiahnuť dohodu s blokom o ukončení sporu o obchodné pravidlá po brexite.



EÚ obviňuje britského premiéra Borisa Johnsona zo snahy vykrútiť sa z dohody, ktorú jeho vláda vyrokovala a podpísala pred dvomi rokmi.



Trussová povedala zákonodarcom v Dolnej snemovni, že tento krok "je v súlade s našimi záväzkami v medzinárodnom práve". Dodala, že návrh zákona bude zverejnený v najbližších týždňoch a dúfa, že medzitým budú pokračovať v rokovaniach s blokom.



Británia tvrdí, že obchodné pravidlá po brexite poškodzujú jej ekonomiku a podkopávajú mier v Severnom Írsku, jedinej časti Spojeného kráľovstva, ktorá má pozemnú hranicu s EÚ.



TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.