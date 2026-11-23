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EÚ vďaka energetickej efektívnosti ušetrila na dovoze ropy a plynu
Podľa údajov EK priniesli opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v rokoch 2005 až 2024 úspory energie v odhadovanom objeme 195 miliónov ton ropného ekvivalentu.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) vďaka zvýšeniu energetickej efektívnosti výrazne ušetrila na dovoze ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vďaka opatreniam na zvýšenie energetickej efektívnosti EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 ušetrila na dovoze ropy a zemného plynu približne 120 miliárd eur, uviedla Európska komisia (EK). Komisia v pondelok zdôraznila, že úspory energie musia sprevádzať rozsiahlejšiu elektrifikáciu ekonomiky, ak EÚ chce znížiť svoju závislosť od fosílnych palív.
Odhadované úspory za obdobie od februára 2022 do polovice roka 2026 sú výsledkom opatrení zavedených v rokoch 2015 až 2021, uviedla hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová.
Komisia v júli predstavila Akčný plán elektrifikácie Európy, ktorého cieľom je do roku 2040 zvýšiť podiel elektriny na konečnej spotrebe energie zo súčasných približne 23 % na 46 %. Podľa EK by rozsiahlejšia elektrifikácia mala pomôcť znížiť závislosť od fosílnych palív, obmedziť náklady na energie a posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.
Environmentálne organizácie však minulý týždeň upozornili, že odkladanie pripravovaných pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a energetického označovania výrobkov by mohlo ohroziť túto stratégiu. Samotná elektrifikácia podľa nich nebude stačiť na splnenie klimatických a energetických cieľov Únie.
Itkonenová neposkytla nové informácie o harmonograme predloženia pripravovaných legislatívnych návrhov. Zdôraznila však význam energetickej efektívnosti pri transformácii európskej energetiky. „V prvom rade umožňuje znížiť celkový dopyt po energii pri zachovaní alebo dokonca rozšírení poskytovaných energetických služieb. Zároveň prispieva k bezpečnosti dodávok energie.“
Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti podľa EK dopĺňajú politiky zamerané na rozšírenie využívania čistej elektriny a nahrádzanie zariadení využívajúcich fosílne palivá technológiami založenými na obnoviteľných zdrojoch energie, napríklad tepelnými čerpadlami.
Elektrifikáciu a znižovanie celkovej spotreby energie podporujú aj európske právne predpisy vrátane smernice o energetickej efektívnosti, smernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.
Podľa údajov EK priniesli opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v rokoch 2005 až 2024 úspory energie v odhadovanom objeme 195 miliónov ton ropného ekvivalentu. To približne zodpovedá celkovej hrubej domácej spotrebe energie Talianska a Belgicka v roku 2024.
Vďaka opatreniam na zvýšenie energetickej efektívnosti EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 ušetrila na dovoze ropy a zemného plynu približne 120 miliárd eur, uviedla Európska komisia (EK). Komisia v pondelok zdôraznila, že úspory energie musia sprevádzať rozsiahlejšiu elektrifikáciu ekonomiky, ak EÚ chce znížiť svoju závislosť od fosílnych palív.
Odhadované úspory za obdobie od februára 2022 do polovice roka 2026 sú výsledkom opatrení zavedených v rokoch 2015 až 2021, uviedla hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová.
Komisia v júli predstavila Akčný plán elektrifikácie Európy, ktorého cieľom je do roku 2040 zvýšiť podiel elektriny na konečnej spotrebe energie zo súčasných približne 23 % na 46 %. Podľa EK by rozsiahlejšia elektrifikácia mala pomôcť znížiť závislosť od fosílnych palív, obmedziť náklady na energie a posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.
Environmentálne organizácie však minulý týždeň upozornili, že odkladanie pripravovaných pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a energetického označovania výrobkov by mohlo ohroziť túto stratégiu. Samotná elektrifikácia podľa nich nebude stačiť na splnenie klimatických a energetických cieľov Únie.
Itkonenová neposkytla nové informácie o harmonograme predloženia pripravovaných legislatívnych návrhov. Zdôraznila však význam energetickej efektívnosti pri transformácii európskej energetiky. „V prvom rade umožňuje znížiť celkový dopyt po energii pri zachovaní alebo dokonca rozšírení poskytovaných energetických služieb. Zároveň prispieva k bezpečnosti dodávok energie.“
Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti podľa EK dopĺňajú politiky zamerané na rozšírenie využívania čistej elektriny a nahrádzanie zariadení využívajúcich fosílne palivá technológiami založenými na obnoviteľných zdrojoch energie, napríklad tepelnými čerpadlami.
Elektrifikáciu a znižovanie celkovej spotreby energie podporujú aj európske právne predpisy vrátane smernice o energetickej efektívnosti, smernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.
Podľa údajov EK priniesli opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v rokoch 2005 až 2024 úspory energie v odhadovanom objeme 195 miliónov ton ropného ekvivalentu. To približne zodpovedá celkovej hrubej domácej spotrebe energie Talianska a Belgicka v roku 2024.