EÚ vlani vyviezla do sveta alkoholické nápoje v hodnote 29,8 mld eur

Brusel 28. apríla (TASR) - Členské štáty EÚ v roku 2024 vyviezli alkoholické nápoje v hodnote 29,8 miliardy eur, čo znamená nárast o 10,9 percenta od roku 2019 (26,9 miliardy eur). Na pondelňajšiu správu štatistického úradu EÚ Eurostat upozornil bruselský spravodajca TASR.



Podľa údajov Eurostatu vlani vo vývoze dominovalo víno z čerstvého hrozna vrátane alkoholizovaných vín, ktoré predstavovalo 56,2 % (16,8 miliardy eur) zo všetkých alkoholických nápojov.



Druhou najväčšou kategóriou boli liehoviny a likéry s 29,7 % z celkového počtu (8,9 miliardy eur), nasledované pivom s 11,5 % (3,4 miliardy eur).



Ďalšími vyvážanými alkoholickými nápojmi boli jablčný mušt (cider), hruškový mušt, medovina, saké a iné fermentované nápoje, ktoré spolu predstavovali 1,7 % vývozov (0,5 miliardy eur), a nakoniec vermút a ostatné vína ochutené bylinkami alebo aromatickými látkami v objeme jedného percenta vývozov (0,3 miliardy eur).



Hlavným vývozcom alkoholických nápojov z EÚ do krajín mimo Únie bolo vlani Francúzsko. Vyviezlo alkohol v celkovej hodnote 12,1 miliardy eur, čo predstavuje 41 % z celkového počtu. Francúzi vyvážali najmä víno (66,7 %; 8,1 miliardy eur) a liehoviny a likéry (31,8 %; 3,8 miliardy eur).



Na druhom mieste exportov bolo Taliansko so šiestimi miliardami eur (20 % celkového vývozu EÚ), z ktorých väčšina súvisela s vývozom vína (81,1 %; 4,9 miliardy eur). Španielsko a Holandsko vyviezli alkoholické nápoje za 2,5 miliardy, respektíve 2,3 miliardy eur (8 %), ale kým pre Španielsko najvýznamnejšou vývoznou kategóriou bolo víno (1,6 miliardy eur), v prípade Holandska to bolo pivo (1,3 miliardy eur). Na piatom mieste bolo Nemecko s vývozmi za 1,6 miliardy eur, čiže 5,3 % všetkých vývozov EÚ.



Hlavné vývozné destinácie v roku 2024 pre alkohol pôvodom z EÚ boli Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo.



Európania do USA vyviezli alkohol za 8,9 miliardy eur (30 % z celkového počtu), pričom viac ako polovica tejto hodnoty (4,9 miliardy eur) súvisela s exportom vína a ďalších 2,9 miliardy eur s liehovinami a likérmi.



Spojené kráľovstvo doviezlo z Únie alkoholické nápoje za 4,9 miliardy eur (17 % z celkového počtu), väčšinou to bolo víno (68 %; 3,3 miliardy eur). Ďalšími najväčšími importérmi boli Čína a Kanada (každá po 1,6 miliardy eur) a Švajčiarsko (1,4 miliardy). Zatiaľ čo vývoz alkoholických nápojov do Kanady a Švajčiarska predstavoval prevažne víno, hlavnou vývoznou kategóriou do Číny boli liehoviny a likéry za 0,7 miliardy eur (45 %), po ktorých nasledovalo víno v hodnote pol miliardy eur (34 %).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)