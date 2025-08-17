< sekcia Ekonomika
EÚ vníma Švédsko ako vzor pre model investovania domácností na trhoch
Uľahčením investovania pre ľudí sa Brusel snaží zvýšiť bohatstvo domácností a zlepšiť prístup firiem k financiám.
Autor TASR
Brusel 17. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) by chcela uvoľniť bilióny eur z úspor domácností tým, že bude povzbudzovať ľudí k investovaniu na kapitálových trhoch. Švédsko pritom vníma ako vzor, ako to dosiahnuť. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Očakáva sa, že EÚ na budúci týždeň predstaví svoj plán na mobilizáciu finančných prostriedkov občanov uložených v bankových vkladoch v rámci svojej iniciatívy Savings and Investments Union (Únia úspor a investícií).
Uľahčením investovania pre ľudí sa Brusel snaží zvýšiť bohatstvo domácností a zlepšiť prístup firiem k financiám. Analytici tvrdia, že by to mohlo podporiť širšie prijatie bankových účtov švédskeho typu, ktoré umožňujú ľuďom jednoducho investovať úspory do akcií.
Práve preto Poľsko začiatkom tohto mesiaca navrhlo investičný sporiaci účet podľa vzoru švédskeho systému InvesteringsSparKonto (ISK) s cieľom vytvoriť „kultúru akcií“, ktorá by v prvých troch rokoch prilákala 100 miliárd zlotých (23,48 miliardy eur).
Švédsky model patrí medzi „najlepšie na svete“ vďaka jednoduchosti, s akou ľudia môžu investovať do spoločností kótovaných na burze, povedal hovorca oddelenia finančných služieb Európskej komisie. Dodal, že cieľom európskeho bloku je poskytnúť občanom „širšiu škálu nástrojov a znalostí“ na investovanie úspor spôsobmi, ktoré im môžu pomôcť zvýšiť ich osobné financie a zároveň výrazne naštartovať investície v EÚ.
Desaťročia tejto politiky vo Švédsku, krajine s približne 10 miliónmi obyvateľov, pomohli urobiť z investovania do akcií akýsi národný šport. Švédske domácnosti investujú viac ako polovicu svojich úspor do akcií, čo je viac ako dvojnásobok priemeru v eurozóne, uvádza sa v tohoročnej správe Európskeho inštitútu sporiteľní.
Obchodovať môže ktokoľvek s bankovým účtom, pričom investičný účet ISK, zavedený od roku 2012, nepodlieha dani z kapitálových výnosov. Cenné papiere je možné jednoducho nakupovať a predávať priamo v aplikácii mobilného bankovníctva.
ISK zjednodušuje daňovú štruktúru okolo kapitálových investícií a odstraňuje byrokratické prekážky, ktoré predtým odrádzali od účasti.
Takmer štvrtina Švédov priamo vlastní akcie verejne obchodovaných spoločností, pričom ich podiely dosahujú v priemere okolo 540.000 švédskych korún (48.311,34 eura), vyplýva z údajov spoločnosti Euroclear Sweden. Najnovšie dostupné údaje Švédskej asociácie investičných fondov ukazujú, že približne 70 % všetkých Švédov priamo investuje peniaze do podielových fondov.
Zostáva sa len pozrieť, aký vplyv by mohlo mať zavedenie celoeurópskeho sporiaceho a investičného účtu na širší európsky trh.
Podľa Jonasa Stroma, generálneho riaditeľa severskej investičnej banky ABG Sundal Collier Holding ASA, je „rozhodne možné“ exportovať švédsky úspech s účtami ISK širšiemu európskemu publiku.
Európska komisia by ponúkla iba plán, ako by sa dal vytvoriť celoeurópsky sporiaci a investičný účet. Jeho zavedenie by prenechala na členských štátoch. Úspech návrhu tak bude v konečnom dôsledku závisieť od „politickej vôle“ členských štátov, dodal Strom.
(1 EUR = 4,2588 PLN; 1 EUR = 11,1775 SEK)
