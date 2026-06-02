EÚ vo februári mala prebytok obchodnej bilancie v agropotravinárstve
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Európskej únie v agropotravinárskom priemysle sa vo februári 2026 zvýšil a dosiahol 4,4 miliardy eur. Európska komisia (EK) v utorok spresnila, že to predstavuje 43-percentný nárast v porovnaní s januárom a je vo všeobecnosti v súlade s úrovňami z februára 2025, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že zatiaľ čo vývoz aj dovoz v porovnaní s minulým rokom mierne klesli, nižšie hodnoty dovozu prispeli k zlepšeniu mesačnej obchodnej bilancie. Kumulatívny prebytok obchodnej bilancie EÚ v agropotravinárskom priemysle za január až február dosiahol v roku 2026 celkovú sumu 7,4 miliardy eur a zostal stabilný v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol vo februári tohto roku 18,8 miliardy eur, čo je o 6 % viac ako v januári, ale o 4 % menej ako vo februári 2025.
Kumulatívny vývoz za január až február dosiahol 36,5 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 2,1 miliardy eur (-5 %) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025. Najväčší pokles vývozu bol zaznamenaný v prípade kakaových výrobkov, bravčového mäsa, olív a olivového oleja, zatiaľ čo vývoz ovocia a orechov, ako aj nejedlých výrobkov zaznamenal nárast.
Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ dosiahol vo februári 2026 hodnotu 14,5 miliardy eur, čo predstavuje medzimesačný pokles o 1 % a medziročný pokles o 5 %.
Celkový dovoz za január - február dosiahol 29,1 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 2,2 miliardy eur (-7 %) v porovnaní s rokom 2025. Najväčší pokles dovozu bol v prípade kakaových výrobkov, obilnín a olejnatých semien, zatiaľ čo dovoz hovädzieho a teľacieho mäsa, ovocia a orechov, ako aj margarínu a iných olejov a tukov zaznamenal nárast.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
