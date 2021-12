EÚ vyčíta SR, že neposudzuje proporcionalitu novej regulácie povolaní

Brusel 2. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok podnikla právne kroky proti 18 členským štátom vrátane Slovenska, pretože nezabezpečili riadne vykonávanie pravidiel EÚ na posudzovanie proporcionality novej regulácie povolaní.



Komisia pripomenula, že v smernici z roku 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní sa od členských štátov vyžaduje, aby v súvislosti s povolaniami zavádzali len také požiadavky, ktoré sú potrebné a vyvážené. Smernica stanovila súbor kritérií, ktoré majú zabrániť zbytočne zaťažujúcim vnútroštátnym pravidlám, aby kvalifikovaným uchádzačom nesťažili prístup k širokej škále povolaní alebo ich vykonávaniu.



Nesprávna implementácia pravidiel EÚ týkajúcich sa testov proporcionality by mohla v konečnom dôsledku znevýhodniť spotrebiteľov v podobe nadhodnotených cien, ohroziť rozvoj inovačných služieb či dokonca viesť k nedostatočnému prístupu k dôležitým službám.



Smernica je podľa EK silný nástroj, ktorý uľahčí odborníkom z celej EÚ prístup k regulovaným činnostiam a ich vykonávanie.



Právny postup zo strany EK má zabezpečiť riadnu implementáciu tejto smernice. Pomôže predchádzať neprimeraným prekážkam na jednotnom trhu alebo ich pomôže odstrániť. Ide o problém, ktorý sa týka mnohých Európanov. Približne 50 miliónov občanov – 22 % európskej pracovnej sily – pracuje v povolaniach, ktoré môžu vykonávať len osoby s konkrétnou kvalifikáciou alebo v ktorých sa chráni používanie osobitného titulu (právnici či lekárnici).



Po dôkladnom posúdení vnútroštátnych transpozičných opatrení EK zistila, že niektoré členské štáty nevykonali riadne rôzne požiadavky a je riziko, že smernica nebude v praxi účinná. Rozhodla sa preto začať právny postup voči Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku.



Najzávažnejšie problémy, ktoré zistila eurokomisia, sú nedostatočné podchytenie regulácií všetkých druhov, napríklad predpisov prijatých profesijnými združeniami, nepresná transpozícia kritérií testu proporcionality, nezabezpečenie potrebných procesných záruk, napríklad objektívnosti posúdení, účinných mechanizmov monitorovania ex post a účinného informovania a zapojenia zainteresovaných strán.



Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na upozornenie eurokomisie. V opačnom prípade im EK v rámci ďalšieho právneho konania zašle odôvodnené stanovisko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)