EÚ vyčlenila na podporu zdravotnej starostlivosti 2,7 miliardy eur

Brusel 14. apríla (TASR) - Európska únia vyčlenila 2,7 miliardy eur zo svojho rozpočtu na podporu sektora zdravotnej starostlivosti v členských krajinách Únie. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK).



Komisia pripomenula, že 2. apríla navrhla aktivovať Nástroj EÚ pre núdzovú pomoc (ESI) s cieľom priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie a podporiť ich tak v boji proti pandémii nového typu koronavírusu.



Rada EÚ (členské krajiny) v utorok vyjadrila súhlas s tým, aby finančný nástroj vo výške 2,7 miliardy eur mohol okamžite poskytovať priamu podporu tam, kde je to najviac potrebné.



Tento nástroj sa použije spolu s inými nástrojmi EÚ, napríklad s RescEU, nástrojom pre zvláštne rezervy operačných kapacit na úrovni Únie, ktorého rozpočet bol pod tlakom pandémie navýšený o 300 miliónov eur namiesto pôvodne plánovaných 80 miliónov eur.



Eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že rozpočet EÚ bol vždy hlavným nástrojom solidarity a riešenia krízových situácií v EÚ, nástrojom na poskytnutie rýchlej pomoci ľuďom v núdzi v Európe, ako aj mimo nej.



"Dnes tento nástroj opäť mobilizujeme na podporou tých, ktorí sú v prvej frontovej línii - lekárov, zdravotných sestier a pacientov a ich rodín. Tento príspevok nám pomôže pri solidárnom monitorovaní choroby, sprístupnení väčšieho množstva testov a podpore príslušného lekárskeho výskumu," vysvetlil Hahn v správe pre médiá.



Nástroj núdzovej podpory pre sektor zdravotníctva vo svojej prvej fáze pomôže financovať naliehavé potreby zdravotnej starostlivosti, ako je zaistenie ochranných masiek a respirátorov, preprava zdravotníckych pomôcok a pacientov v cezhraničných regiónoch, nábor ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť nasadení na území celej Únie, či výstavba mobilných poľných nemocníc.



Komisia spresnila, že nástroj núdzovej podpory jej umožňuje obstarávať potrebný materiál priamo v mene členských štátov Únie a zamerať pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Stanovenie priorít a mobilizácia prostriedkov a zdravotníckych síl sa bude uskutočňovať v úzkej koordinácii s členskými štátmi.



Na riadenie tejto iniciatívy bola vytvorená interná pracovná skupina.



V strednodobom až dlhodobom horizonte ESI umožní Únii podporovať úsilie jej členských štátov v oblasti hromadného testovania a všetok relevantný lekársky výskum. Týmto spôsobom bude eurokomisia poskytovať koordinovanú reakciu EÚ počas celej krízy, od súčasnej fázy až do momentu jej ukončenia a obnovy normálneho chodu spoločnosti. Súhlas s uvoľnením rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej pomoci v oblasti zdravotníctva ešte musí poskytnúť aj Európsky parlament.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)