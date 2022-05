EÚ vydá usmernenie týkajúce sa požiadavky Ruska na platby za plyn

Brusel 3. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) v nadchádzajúcich dňoch poskytne podrobnejšie usmernenia o tom, čo spoločnosti môžu a nemôžu robiť vzhľadom na sankcie, aby splnili požiadavky Ruska platiť za dodávky plynu v rubľoch, keďže vlády sa obávajú ekonomických dôsledkov zastavenia týchto dodávok. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v pondelok (2. 5.) uviedla, že blok musí firmám objasniť, či je požiadavka Kremľa, aby si otvorili v Gazprombank účty v eurách aj v rubľoch, "porušením sankcií a nemožno ju akceptovať."



Ministri energetiky EÚ sa v pondelok stretli v Bruseli, aby prediskutovali reakciu na ruskú požiadavku po tom, čo Moskva minulý týždeň prerušila dodávky plynu Poľsku a Bulharsku, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch. Simsonová označila toto rozhodnutie Ruska za "neoprávnené porušenie existujúcich zmlúv" a povedala, že by sa malo považovať za "varovanie, že ďalší môže byť ktorýkoľvek členský štát."



V ruskom dekréte sa uvádza, že spoločnosti si musia otvoriť dva účty v Gazprombank, jeden v cudzej mene a jeden v rubľoch a že dodávky sa budú považovať za uhradené až vtedy, keď bude platba prevedená na ruble a uložená na druhý účet. Podľa EÚ by bol takýto mechanizmus porušením sankcií. Ale firmy by mohli pokračovať v platbách v eurách, ak im Moskva povolí ukončiť transakciu po uložení cudzej meny v banke. Niekoľko spoločností a vlád uviedlo, že existujúce usmernenia EÚ sú príliš vágne.



"Je veľmi dôležité, aby Európska komisia poskytla jasné právne stanovisko, či je platba v rubľoch porušením sankcií," povedal taliansky premiér Mario Draghi v pondelok na tlačovej konferencii.



Podľa Barbary Pompiliovej, francúzskej ministerky pre ekologickú transformáciu, všetky členské štáty naznačili ochotu dodržiavať usmernenia EÚ o platbách za plyn. Len Maďarsko, ktoré je veľmi závislé od ruskej energie, signalizovalo, že je otvorené platbám v rubľoch, aby si zabezpečilo pokračovanie dodávok.



Poľská ministerka pre klímu Anna Moskwaová v rozhovore pre Bloomberg News povedala, že vyjadrenia ministrov na stretnutí naznačujú, že EÚ stále chýba jednota. Zatiaľ čo mnohé krajiny – vrátane Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Dánska a Fínska – podporili zákaz platiť v eurách, niektoré sa rozhodli túto záležitosť nekomentovať. Iní, ako napríklad Taliansko a Rakúsko, zdôraznili svoje obavy z dôsledkov potenciálneho zastavenia dodávok ruského plynu pre ekonomiku, povedala.



"Komisia povedala, že objasní všetky zostávajúce pochybnosti," uviedla Moskwaová, podľa ktorej chce Rusko zastrašiť EÚ a ukázať, že tí, ktorí nesplnia jeho požiadavky, budú odrezaní.