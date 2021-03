EÚ vydala ďalšiu sériu sociálnych dlhopisov vo výške 9 miliárd eur

Brusel 10. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v rámci programu SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu vydala ďalšie dlhopisy vo výške 9 miliárd eur, ktoré budú splatné v roku 2036.



Ide v poradí o piatu emisiu dlhopisov v rámci nástroja EU SURE a o druhú emisiu v roku 2021. Stredajšia emisia vzbudila podľa EK veľký záujem investorov, vďaka čomu exekutíva EÚ opäť získala dobré cenové podmienky, ktoré sa prenášajú priamo na členské štáty EÚ.



Eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn pri tejto príležitosti uviedol, že ide o ďalší nádejný znak toho, že získavanie finančných prostriedkov pre nástroj EÚ budúcej generácie bude úspešné.



Dopyt po pätnásťročných dlhopisoch prevýšil ponuku takmer 10-násobne. Stredajší dlhopis bol ocenený výnosom 0,228 % a tieto priaznivé podmienky sa prenášajú priamo na prijímajúce členské štáty.



Po prvých štyroch emisiách získalo doteraz v rámci nástroja SURE 15 členských štátov EÚ takmer 53,5 miliardy eur vo forme nadväzných úverov. Po stredajšej transakcii dostane 16 členských štátov v rámci nástroja SURE celkovo 62,5 miliardy eur.



V priebehu roka 2021 by EK chcela vydaním dlhopisov v rámci nástroja SURE získať ďalších viac než 25 miliárd eur.



Komisia doteraz po štyroch emisiách dlhopisov v rámci nástroja SURE vyplatila celkovo 53,5 miliardy eur 15 členským štátom: Belgicko, Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.



Dlhopisy, ktoré vydala EÚ v rámci nástroja SURE, sú označované ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Investorom to dodáva istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely.