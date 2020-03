EÚ vydala usmernenia na ochranu európskych aktív a technológií

Brusel 26. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vydala vo štvrtok usmernenia, ktorých cieľom je zaistiť celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy spojenej s novým koronavírusom a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti.



Cieľom usmernení je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ, najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a verejný poriadok, a to bez narušenia otvorenosti EÚ voči zahraničným investíciám.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že ak chceme, aby sa z tejto krízy Európa vynorila taká silná, aká bola v čase jej nástupu, treba okamžite prijať preventívne opatrenia. "Podobne ako v každej kríze, keď sa naše priemyselné a podnikové aktíva môžu dostať do problémov, musíme chrániť našu bezpečnosť a hospodársku suverenitu. V rámci európskeho i vnútroštátneho práva máme nástroje, ktoré umožnia riešiť túto situáciu, a preto chcem apelovať na členské štáty, aby tieto nástroje v plnej miere využili," uviedla šéfka EK. Dodala, že EÚ je pre priame zahraničné investície otvoreným trhom a bude ním aj v budúcnosti.



Podľa eurokomisára pre obchod Phila Hogana zdravotná kríza bude mať nepredstaviteľné následky pre európske hospodárstvo.



"My v EÚ sme a chceme zostať otvorení voči zahraničným investíciám. Za súčasných okolností však musia túto otvorenosť sprevádzať aj primerané kontrolné mechanizmy. Musíme vedieť, kto investuje a s akým cieľom. EÚ a jej štáty na to majú vhodné právne nástroje. Usmernenia sú výzvou pre členské štáty, aby tieto nástroje využívali, a prinášajú jednoznačné informácie o tom, ako uplatňovať rámec na preverovanie investícií, aby sa zabránilo odpredaju strategických aktív EÚ za súčasnej krízy," vysvetlil komisár.



Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. V dôsledku toho môžu členské štáty uložiť zmierňujúce opatrenia alebo zabrániť zahraničnému investorovi v tom, aby nadobudol určitú spoločnosť alebo aby nad ňou získal kontrolu.



Vnútroštátne mechanizmy preverovania PZI sú v súčasnosti zavedené v 14 členských štátoch. Keďže nariadenie EÚ o preverovaní zahraničných investícií je od minulého roka účinné, EÚ je vybavená na to, aby koordinovala kontrolu zahraničných akvizícií uskutočňovanú na úrovni jednotlivých členských štátov.



Komisia cez usmernenia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii, s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy či verejný poriadok v nej.



Ostatné členské štáty by podľa EK mali zriadiť plnohodnotný mechanizmus preverovania investícií, a kým sa tak stane, mali by zvážiť všetky možnosti dostupné v súlade s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami s cieľom riešiť prípady, keď by nadobudnutie alebo získanie kontroly zahraničným investorom nad určitými podnikmi, infraštruktúrami alebo technológiami viedlo k riziku ohrozenia bezpečnosti alebo verejného poriadku v EÚ.



Komisia vyzvala členské štáty na spoluprácu, pretože sa môžu vyskytnúť prípady preverovania PZI, v ktorých by zahraničné investície mohli mať vplyv na celý jednotný trh EÚ.



Pokiaľ ide o pohyb kapitálu, v usmerneniach sa pripomína, za akých špecifických okolností môže dôjsť k obmedzeniam v oblasti voľného pohybu kapitálu, a to najmä z tretích krajín a v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov.



EK bude sledovať vývoj v tejto oblasti a je pripravená prediskutovať a zabezpečiť koordináciu akejkoľvek zahraničnej investície s rozsiahlejším európskym vplyvom. O ochrane strategických aktív EÚ bude Von der Leyenová hovoriť s lídrami krajín EÚ počas štvrtkového videosamitu zameraného na boj s novým koronavírusom.





Spravodajca TASR Jaromír Novak