EÚ vyhlásila výzvu na návrhy na podporu malých podnikov na Ukrajine

Brusel 10. marca (TASR) - Európska komisia v pondelok oznámila, že EÚ vyhlasuje novú výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 1,6 miliardy eur na podporu malých podnikov na Ukrajine postihnutých vojnou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska únia oznámila novú výzvu na predkladanie návrhov na podporu malých ukrajinských podnikov, komunít zasiahnutých vojnou a investícií do obnovy na Ukrajine.



Riadiaci výbor pre ukrajinský investičný rámec v rámci Nástroja pre Ukrajinu schválil novú iniciatívu zameranú na rozšírenie prístupu k finančnej podpore pre mikropodniky, malé a stredné podniky prostredníctvom bánk.



Výzva na predkladanie návrhov je navrhnutá tak, aby pomohla zraniteľným podnikom, ako sú tie, ktoré boli zasiahnuté vojnou, ale aj na pomoc pri odstraňovaní mín. Je v súlade s cieľom EÚ posilniť sociálno-ekonomickú súdržnosť Ukrajiny.



Celková suma vyčlenená na túto iniciatívu predstavuje 1,6 miliardy eur v podobe rozpočtových záruk a kombinovaných finančných grantov.



Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová v správe pre médiá pripomenula, že podpora malých podnikov na Ukrajine nie je len o oživení hospodárstva, ale ide aj o zachovanie samotnej štruktúry podnikateľských komunít, ktorých úspech je kľúčový pre silnú a zjednotenú spoločnosť.



"Novou výzvou dávame 1,6 miliardy eur na podporu tých, ktorí sú najviac postihnutí vojnou, umožňujeme ich obnovu a prosperitu," vysvetlila Kosová.



Iniciatíva nabáda finančné inštitúcie, aby pomáhali podnikom v regiónoch postihnutých vojnou, najmä tým, ktoré zamestnávajú veteránov, integrujú vysídlené osoby a navrátilcov a podporujú malých farmárov. Podporuje takisto prístup k financiám pre mikropodniky a začínajúce podniky, pre firmy vedené ženami, mládežou a podniky zahŕňajúce zdravotne postihnuté osoby. Zameriava sa aj na sektor odmínovania a na agropodniky zapojené do odstraňovania mín.



Výzva EÚ podporuje aj záväzok Nástroja pre Ukrajinu vyčleniť aspoň 15 % ukrajinskej záruky pre malé podniky.



Ukrajinský investičný rámec je súčasťou Nástroja pre Ukrajinu, na ktorý EÚ vyčlenila 50 miliárd eur a ktorý je určený na prilákanie verejných aj súkromných investícií na podporu obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny.



S finančnými nástrojmi v celkovej výške 9,3 miliardy eur - vrátane 7,8 miliardy eur v zárukách za úvery a 1,5 miliardy eur v zmiešanom financovaní - je cieľom rámca mobilizovať 40 miliárd eur v investíciách na obnovu a modernizáciu Ukrajiny. V septembri 2024 Európska komisia zverejnila svoju prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci tohto rámca s cieľom podporiť investície do úsilia o obnovu Ukrajiny.