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EÚ vyhlásila výzvu na sedem gigatovární umelej inteligencie
Ide o súčasť úsilia EÚ o urýchlenie technologickej suverenity Európy.
Autor TASR
Brusel 29. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na zriadenie siedmich gigatovární umelej inteligencie v celej Európe. Ide o súčasť úsilia EÚ o urýchlenie technologickej suverenity Európy a jej ambícii stať sa kontinentom umelej inteligencie, informuje spravodajca TASR.
S podporou do 10 miliárd eur z finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov a pod vedením priemyslu, eurokomisia očakáva, že iniciatíva uvoľní súkromné investície vo výške najmenej 20 miliárd. Ďalej, že rozšíri výpočtovú kapacitu Európy v oblasti umelej inteligencie a poskytne startupom, scaleupom, malým a stredným podnikom, priemyslu, akademickej obci a verejným orgánom prístup k infraštruktúre na účely odbornej prípravy a dolaďovania pokročilých hraničných modelov umelej inteligencie. Výzva sa končí 12. novembra 2026.
Gigatovárne umelej inteligencie budú kombinovať pokročilé procesory umelej inteligencie, súbory softvérových a cloudových technológií, vysokorýchlostné pripojenie a energeticky efektívne dátové centrá. Spolu s európskou sieťou 19 tovární umelej inteligencie gigatovárne posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií, jej odolnosť a strategickú autonómiu.
Prihlásiť sa môžu konzorciá alebo účelovo vytvorené subjekty, ktoré spájajú spoločnosti, verejné subjekty, investorov a iných partnerov.
Gigatovárne umelej inteligencie môžu byť zriadené v jednom členskom štáte, na jednom mieste alebo na viacerých miestach. Môžu zahŕňať aj cezhraničný vývoj vo viacerých členských štátoch prostredníctvom distribuovaných výpočtových zariadení umelej inteligencie. Všetky návrhy prejdú súťažným hodnotením s cieľom vybrať úspešné projekty.
V rámci prvej časti sa podporia najviac štyri projekty, pričom každý z nich môže získať do 100 miliónov eur v prvej fáze a ďalších 400 miliónov eur na jeden projekt v druhej fáze. Každá gigatováreň musí nasadiť toľko najpokročilejších procesorov umelej inteligencie, koľko je v súčasnosti nainštalovaných v najvýkonnejšej továrni umelej inteligencie v Európe. V druhej fáze sa kapacita musí zvýšiť najmenej na trojnásobok tejto úrovne.
V druhej časti sa podporia najviac tri projekty, pričom každý z nich môže získať z prostriedkov EÚ do 200 miliónov eur v prvej fáze a ďalších 800 miliónov eur na jeden projekt v druhej fáze. Každá gigatováreň musí nasadiť dvakrát toľko najpokročilejších procesorov umelej inteligencie, ako je v súčasnosti nainštalovaných v najvýkonnejšej továrni umelej inteligencie v Európe. V druhej fáze sa kapacita musí zvýšiť najmenej na štvornásobok tejto úrovne.
Konzorciá gigatovární umelej inteligencie môžu obstarávať hardvér počas ktorejkoľvek z dvoch fáz vývoja od akýchkoľvek poskytovateľov hardvéru v Európe alebo v podobne zmýšľajúcich krajinách. Časť tohto obstarávania môže byť európskym startupom a rozširujúcim sa podnikom.
Komisia v nadväznosti na obchodnú dohodu medzi EÚ a USA podpísala tri vyhlásenia o zámere s hlavnými poskytovateľmi hardvéru v USA, spoločnosťami AMD, NVIDIA a Qualcomm. Rozhodnutia o udelení grantu sa očakávajú začiatkom roka 2027. Komisia očakáva, že vybrané gigatovárne s umelou inteligenciou začnú prevádzku najneskôr do 18 mesiacov od podpisu zmlúv.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
S podporou do 10 miliárd eur z finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov a pod vedením priemyslu, eurokomisia očakáva, že iniciatíva uvoľní súkromné investície vo výške najmenej 20 miliárd. Ďalej, že rozšíri výpočtovú kapacitu Európy v oblasti umelej inteligencie a poskytne startupom, scaleupom, malým a stredným podnikom, priemyslu, akademickej obci a verejným orgánom prístup k infraštruktúre na účely odbornej prípravy a dolaďovania pokročilých hraničných modelov umelej inteligencie. Výzva sa končí 12. novembra 2026.
Gigatovárne umelej inteligencie budú kombinovať pokročilé procesory umelej inteligencie, súbory softvérových a cloudových technológií, vysokorýchlostné pripojenie a energeticky efektívne dátové centrá. Spolu s európskou sieťou 19 tovární umelej inteligencie gigatovárne posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií, jej odolnosť a strategickú autonómiu.
Prihlásiť sa môžu konzorciá alebo účelovo vytvorené subjekty, ktoré spájajú spoločnosti, verejné subjekty, investorov a iných partnerov.
Gigatovárne umelej inteligencie môžu byť zriadené v jednom členskom štáte, na jednom mieste alebo na viacerých miestach. Môžu zahŕňať aj cezhraničný vývoj vo viacerých členských štátoch prostredníctvom distribuovaných výpočtových zariadení umelej inteligencie. Všetky návrhy prejdú súťažným hodnotením s cieľom vybrať úspešné projekty.
V rámci prvej časti sa podporia najviac štyri projekty, pričom každý z nich môže získať do 100 miliónov eur v prvej fáze a ďalších 400 miliónov eur na jeden projekt v druhej fáze. Každá gigatováreň musí nasadiť toľko najpokročilejších procesorov umelej inteligencie, koľko je v súčasnosti nainštalovaných v najvýkonnejšej továrni umelej inteligencie v Európe. V druhej fáze sa kapacita musí zvýšiť najmenej na trojnásobok tejto úrovne.
V druhej časti sa podporia najviac tri projekty, pričom každý z nich môže získať z prostriedkov EÚ do 200 miliónov eur v prvej fáze a ďalších 800 miliónov eur na jeden projekt v druhej fáze. Každá gigatováreň musí nasadiť dvakrát toľko najpokročilejších procesorov umelej inteligencie, ako je v súčasnosti nainštalovaných v najvýkonnejšej továrni umelej inteligencie v Európe. V druhej fáze sa kapacita musí zvýšiť najmenej na štvornásobok tejto úrovne.
Konzorciá gigatovární umelej inteligencie môžu obstarávať hardvér počas ktorejkoľvek z dvoch fáz vývoja od akýchkoľvek poskytovateľov hardvéru v Európe alebo v podobne zmýšľajúcich krajinách. Časť tohto obstarávania môže byť európskym startupom a rozširujúcim sa podnikom.
Komisia v nadväznosti na obchodnú dohodu medzi EÚ a USA podpísala tri vyhlásenia o zámere s hlavnými poskytovateľmi hardvéru v USA, spoločnosťami AMD, NVIDIA a Qualcomm. Rozhodnutia o udelení grantu sa očakávajú začiatkom roka 2027. Komisia očakáva, že vybrané gigatovárne s umelou inteligenciou začnú prevádzku najneskôr do 18 mesiacov od podpisu zmlúv.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)