EÚ vyjadrila znepokojenie nad verejnými výdavkami Talianska

Brusel 24. novembra (TASR) - Väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) by mala pokračovať v investíciách na podporu zotavovania hospodárstva, ale vysoko zadlžené Taliansko by malo obmedziť verejné výdavky. Varovala v stredu Európska komisia (EK) vo svojej správe.



"Ekonomika sa zotavuje z recesie, poháňaná oživením dopytu v celej Európe," uviedol viceprezident EÚ Valdis Dombrovskis. "Ale ešte nie sme von z lesa. Ekonomické vyhliadky zostávajú plné neistoty," povedal a pripomenul, že koronavírus sa stále šíri, ceny rastú a problémy v dodávateľských reťazcoch pretrvávajú.



Napriek týmto nepredvídateľným hrozbám európski predstavitelia predpovedajú silné oživenie a chcú, aby vlády v eurozóne aj naďalej pokračovali v "mierne podpornom fiškálnom prístupe" v otázke investícií.



Situácia v Taliansku však vyvoláva obavy. Jeho verejný dlh minulý rok prekročil 155 % hrubého domáceho produktu (HDP) a Brusel sa obáva, že na budúci rok plánuje Rím míňať príliš veľa.



"S cieľom podporiť presadzovania obozretnej fiškálnej politiky Komisia vyzýva Taliansko, aby v rámci národného rozpočtového procesu prijalo potrebné opatrenia na obmedzenie rastu bežných výdavkov financovaných z rozpočtu," uvádza sa v správe.



Komisia neuviedla, o koľko by sa mali plánované výdavky Talianska znížiť, a jej odporúčanie nie je pre vládu záväzné.



Európska únia minulý rok pozastavila svoje pravidlá o fiškálnej disciplíne. Umožnila tak členom eurozóny zvýšiť verejné výdavky, aby pomohli svojim ekonomikám prežiť pandémiu ochorenia COVID-19.



Eurokomisár pre hospodárstvo, bývalý taliansky premiér Paolo Gentiloni, však povedal, že vlády by teraz mali "postupne presmerovať fiškálne opatrenia smerom k investíciám".



"Politiky (jednotlivých štátov) by sa mali v rámci eurozóny diferencovať, aby zohľadňovali stav zotavovania sa a fiškálnu udržateľnosť," vyhlásil a dodal: "Znižovanie dlhu spôsobom, ktorý podporuje rast, nie je nevyhnutne oxymoron."