EÚ vypláca Ukrajine 1,5 miliardy eur v podobe makrofinančnej pomoci

Brusel 21. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zaplatila druhú splátku vo výške 1,5 miliardy eur v rámci balíka makrofinančnej pomoci Plus pre Ukrajinu, ktorého celková hodnota je 18 miliárd eur.



Prostredníctvom tohto nástroja EÚ pomáha Ukrajine pokryť jej okamžité potreby financovania stabilnou a predvídateľnou finančnou podporou v roku 2023.



V praxi to Ukrajine umožní aj naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať v chode základné verejné služby, ako sú nemocnice, školy či bývanie pre presídlených ľudí. Pomoc EÚ umožní Ukrajine zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú Ruskom - energetické siete, vodné systémy, cesty a mosty.



Utorňajšia platba prichádza po tom, ako EK zistila, že Ukrajina dosiahla uspokojivý pokrok pri implementácii dohodnutých politických podmienok a splnila požiadavky na podávanie správ, ktorých cieľom je zaistiť transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov.



Podľa tlačovej správy EK Ukrajina dosiahla významný pokrok v posilňovaní právneho štátu vymenovaním nového šéfa Národného úradu boja proti korupcii a zvyšuje sa aj finančná stabilita vďaka pokroku dosiahnutému pri lepšom dohľade nad bankami vo vlastníctve štátu.



Komisia ocenila, že sa fungovanie ukrajinskej plynárenskej sústavy zlepší vďaka výberu dozornej rady Naftogazu a po zavedení jednoduchších požiadaviek na udeľovanie licencií a povolení sa vytvorí lepšia podnikateľská klíma.



Prvá platba vo výške troch miliárd eur v rámci tohto balíka sa uskutočnila v januári. Komisia bude postupne vyplácať svoju finančnú podporu Ukrajine vo výške 1,5 miliardy eur mesačne počas zvyšku roka 2023.



Celková podpora makrofinančnej pomoci vrátane poslednej platby vyplatená Ukrajine od začiatku ruskej vojny dosiahla 11,7 miliardy eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté Ukrajine vo forme vysoko zvýhodnených pôžičiek.



Celkovo od začiatku vojny podpora EÚ pre Ukrajinu a Ukrajincov dosiahla približne 67 miliárd eur. Zahŕňa to finančnú, humanitárnu, núdzovú rozpočtovú a vojenskú podporu Ukrajine zo strany EÚ, jej členských štátov a európskych finančných inštitúcií, ako aj zdroje, ktoré sú k dispozícii na pomoc členským štátom pri uspokojovaní potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou do EÚ.