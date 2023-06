EÚ vypláca Ukrajine 1,5 miliardy eur vo forme makrofinančnej pomoci

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že vyplatila Ukrajine ďalšiu tranžu vo výške 1,5 miliardy eur v rámci balíka makrofinančnej pomoci v celkovej hodnote 18 miliárd eur.



Komisia pripomenula, že prostredníctvom tohto nástroja sa EÚ snaží Ukrajine v roku 2023 pomôcť pokryť jej okamžité potreby financovania štátnych výdavkov "stabilnou a predvídateľnou" finančnou podporou.



Vyplatená suma pomôže Ukrajine naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať základné verejné služby v prevádzke, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre ľudí presídlených z vojnových oblastí. Kyjevu to tiež umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú v dôsledku ruských útokov, ako je energetická infraštruktúra, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.



Štvrtková platba prichádza po tom, ako EK 23. apríla zistila, že Ukrajina uspokojivo napreduje pri implementácii dohodnutých politických podmienok a spĺňa požiadavky na podávanie správ, ktorých cieľom je zabezpečiť transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov. Ukrajina podľa EK dosiahla významný pokrok v oblasti posilnenia právneho štátu, posilnenia finančnej stability, zlepšenia fungovania plynárenského systému a podpory lepšej podnikateľskej klímy.



"Európa dodrží svoje slovo. Vyplatením ďalších 1,5 miliardy eur v rámci makrofinančnej pomoci pomôžeme Ukrajine udržať jej služby a infraštruktúru nad vodou. A príde viac zdrojov. Práve sme navrhli stabilnú finančnú podporu pre Ukrajinu do roku 2027," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá.



Eurokomisia v utorok (20. 6.) navrhla zriadiť osobitný nástroj poskytujúci súdržnú, predvídateľnú a flexibilnú podporu Ukrajine na obdobie rokov 2024 – 2027 v celkovej výške až 50 miliárd eur.



Celkovo od začiatku ruskej invázie predstavuje podpora EÚ Ukrajine viac ako 70 miliárd eur. Zahŕňa to finančnú, humanitárnu, núdzovú rozpočtovú a vojenskú podporu zo strany EÚ, jej členských štátov a európskych finančných inštitúcií.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)