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EÚ vyplatila 2,8 miliardy na podporu Ukrajiny
Komisia spresnila, že ide už o siedmu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu, kľúčového nástroja EÚ na podporu obnovy, reformného programu a pokroku Ukrajiny smerom k členstvu v EÚ.
Autor TASR
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Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že uvoľnila v prospech Ukrajiny takmer 2,8 miliardy eur na podporu jej finančných potrieb a udržanie verejnej správy v dobe, keď sa aj naďalej bráni ruskej agresívnej vojne. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že ide už o siedmu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu, kľúčového nástroja EÚ na podporu obnovy, reformného programu a pokroku Ukrajiny smerom k členstvu v EÚ.
S najnovšou platbou dosahuje celková podpora EÚ poskytnutá v rámci Plánu pre Ukrajinu 29,5 miliardy eur, čo zodpovedá takmer 77 % finančných prostriedkov dostupných v rámci prvého piliera nástroja, ktorý poskytuje priamu podporu ukrajinskému štátnemu rozpočtu.
Pondelňajšie vyplatenie 2,8 miliardy eur nadväzuje na úspešnú implementáciu reforiem Kyjevom vo viacerých strategických sektoroch vrátane verejných financií, súdnictva, finančných trhov, ľudského kapitálu, podnikateľského prostredia, energetiky, poľnohospodárstva, kritických surovín, digitalizácie a zelenej transformácie.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v správe pre médiá uviedla, že rýchlosť a odhodlanie Ukrajiny uskutočniť zmysluplné reformy si túto platbu zaslúžili. „Teraz pripravujeme cestu pre ďalší pokrok v prístupových rokovaniach,“ opísala situáciu Kosová.
Ukrajina predložila čiastočnú žiadosť o platbu 14. apríla tohto roka. Členské štáty (Rada EÚ) koncom mája schválili hodnotenie eurokomisie, že Ukrajina úspešne splnila jedenásť reforiem spojených s touto platbou, spolu s tromi zostávajúcimi reformami z piatej a šiestej platby, ako aj so štyrmi reformami prenesenými z budúcich splátok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že ide už o siedmu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu, kľúčového nástroja EÚ na podporu obnovy, reformného programu a pokroku Ukrajiny smerom k členstvu v EÚ.
S najnovšou platbou dosahuje celková podpora EÚ poskytnutá v rámci Plánu pre Ukrajinu 29,5 miliardy eur, čo zodpovedá takmer 77 % finančných prostriedkov dostupných v rámci prvého piliera nástroja, ktorý poskytuje priamu podporu ukrajinskému štátnemu rozpočtu.
Pondelňajšie vyplatenie 2,8 miliardy eur nadväzuje na úspešnú implementáciu reforiem Kyjevom vo viacerých strategických sektoroch vrátane verejných financií, súdnictva, finančných trhov, ľudského kapitálu, podnikateľského prostredia, energetiky, poľnohospodárstva, kritických surovín, digitalizácie a zelenej transformácie.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v správe pre médiá uviedla, že rýchlosť a odhodlanie Ukrajiny uskutočniť zmysluplné reformy si túto platbu zaslúžili. „Teraz pripravujeme cestu pre ďalší pokrok v prístupových rokovaniach,“ opísala situáciu Kosová.
Ukrajina predložila čiastočnú žiadosť o platbu 14. apríla tohto roka. Členské štáty (Rada EÚ) koncom mája schválili hodnotenie eurokomisie, že Ukrajina úspešne splnila jedenásť reforiem spojených s touto platbou, spolu s tromi zostávajúcimi reformami z piatej a šiestej platby, ako aj so štyrmi reformami prenesenými z budúcich splátok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)