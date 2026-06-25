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EÚ vyplatila Ukrajine 3,2 miliardy eur v rámci 90-miliardového úveru
Vyplatenie tejto splátky na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku potvrdila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Autor TASR
Brusel 25. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vyplatila Ukrajine prvú splátku vo výške 3,2 miliardy eur v rámci úveru na podporu Ukrajiny vo výške 90 miliárd eur. Vyplatenie tejto splátky na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku potvrdila aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že makrofinančná pomoc je segmentom úveru na podporu Ukrajiny, v rámci ktorého sa očakáva, že v rokoch 2026 a 2027 sa Ukrajine sprístupní celkovo 90 miliárd eur na pokrytie rozpočtových potrieb a obranných výdavkov. Prvá splátka obranného balíka vo výške šesť miliárd eur na podporu obstarávania dronov sa vyplatí v nadchádzajúcich dňoch.
Leyenová v správe pre médiá uviedla, že „prosperujúca Ukrajina zajtrajška si už dnes vyžaduje obrovské investície“. Pripomenula, že EÚ a jej členské štáty od začiatku invázie Ruska poskytli Ukrajine hospodársku, finančnú a vojenskú podporu vo výške viac ako 200 miliárd eur.
„Úverom na podporu Ukrajiny poskytneme ďalších 90 miliárd eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Dnes prevádzame prvú tranžu v rámci tohto úveru vo výške 3,2 miliardy eur a v najbližších dňoch začneme platiť prvé peniaze zo šiestich miliárd eur na výrobu dronov,“ opísala situáciu.
Štvrtkové vyplatenie predstavuje prvú z troch platieb plánovaných v tomto roku v rámci makrofinančnej pomoci v celkovej výške 8,35 miliardy eur. Všetky platby sa uvoľňujú v splátkach za predpokladu, že Ukrajina uspokojivo splní dohodnuté reformy a stanovené podmienky. Ich cieľom je pomôcť Ukrajine mobilizovať domáce príjmy, zlepšiť udržateľnosť a kvalitu verejných výdavkov a posilniť systémy riadenia verejných financií.
Pokiaľ ide o prvú splátku, Ukrajina splnila sedem politických podmienok. Patrili k nim opatrenia na posilnenie mobilizácie domácich príjmov, predĺženie vojenskej dane, predloženie návrhu zákona ukrajinskému parlamentu o zdaňovaní príjmov získaných prostredníctvom digitálnych platforiem a o zrušení oslobodenia od DPH pre dovážané balíky s nízkou hodnotou. Ukrajina pokročila aj v reformách zameraných na zlepšenie riadenia verejných investícií, užšie zosúladenie colných právnych predpisov s legislatívou EÚ, posilnenie správy colných záležitostí a posilnenie programu strednodobej reformy riadenia verejných financií.
Komisia opakovane zdôraznila, že finančná podpora EÚ pomáha Ukrajine zachovať makrofinančnú stabilitu, zachovať základné štátne funkcie a pokračovať vo financovaní prioritných výdavkov vrátane potrieb obnovy a rekonštrukcie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že makrofinančná pomoc je segmentom úveru na podporu Ukrajiny, v rámci ktorého sa očakáva, že v rokoch 2026 a 2027 sa Ukrajine sprístupní celkovo 90 miliárd eur na pokrytie rozpočtových potrieb a obranných výdavkov. Prvá splátka obranného balíka vo výške šesť miliárd eur na podporu obstarávania dronov sa vyplatí v nadchádzajúcich dňoch.
Leyenová v správe pre médiá uviedla, že „prosperujúca Ukrajina zajtrajška si už dnes vyžaduje obrovské investície“. Pripomenula, že EÚ a jej členské štáty od začiatku invázie Ruska poskytli Ukrajine hospodársku, finančnú a vojenskú podporu vo výške viac ako 200 miliárd eur.
„Úverom na podporu Ukrajiny poskytneme ďalších 90 miliárd eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Dnes prevádzame prvú tranžu v rámci tohto úveru vo výške 3,2 miliardy eur a v najbližších dňoch začneme platiť prvé peniaze zo šiestich miliárd eur na výrobu dronov,“ opísala situáciu.
Štvrtkové vyplatenie predstavuje prvú z troch platieb plánovaných v tomto roku v rámci makrofinančnej pomoci v celkovej výške 8,35 miliardy eur. Všetky platby sa uvoľňujú v splátkach za predpokladu, že Ukrajina uspokojivo splní dohodnuté reformy a stanovené podmienky. Ich cieľom je pomôcť Ukrajine mobilizovať domáce príjmy, zlepšiť udržateľnosť a kvalitu verejných výdavkov a posilniť systémy riadenia verejných financií.
Pokiaľ ide o prvú splátku, Ukrajina splnila sedem politických podmienok. Patrili k nim opatrenia na posilnenie mobilizácie domácich príjmov, predĺženie vojenskej dane, predloženie návrhu zákona ukrajinskému parlamentu o zdaňovaní príjmov získaných prostredníctvom digitálnych platforiem a o zrušení oslobodenia od DPH pre dovážané balíky s nízkou hodnotou. Ukrajina pokročila aj v reformách zameraných na zlepšenie riadenia verejných investícií, užšie zosúladenie colných právnych predpisov s legislatívou EÚ, posilnenie správy colných záležitostí a posilnenie programu strednodobej reformy riadenia verejných financií.
Komisia opakovane zdôraznila, že finančná podpora EÚ pomáha Ukrajine zachovať makrofinančnú stabilitu, zachovať základné štátne funkcie a pokračovať vo financovaní prioritných výdavkov vrátane potrieb obnovy a rekonštrukcie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)