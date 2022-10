EÚ vyrába rekordné množstvo obnoviteľnej elektriny od vojny

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) produkuje viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ako kedykoľvek predtým od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukázali to v utorok výsledky štúdia think-tanku Ember a E3G. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa štúdie od marca do septembra 2022 pochádzalo 24 % elektriny v EÚ zo slnka a vetra. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšila výroba elektriny z týchto dvoch zdrojov v európskom bloku o tri percentuálne body.



Celkovo bolo v sledovanom období vyrobených v EÚ 345 terawatthodín (TWh) elektriny z vetra a slnka, čo je oproti roku 2021 nárast o 39 TWh.



Štúdia tiež odhalila, že Nemecko v tomto smere zaznamenalo rekord, a to s produkciou 104 TWh elektriny zo slnka a vetra od marca do septembra.



Rekordnú výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov vykázalo celkovo 19 krajín EÚ vrátane Francúzska, Talianska, Poľska a Španielska. Vďaka tomuto nárastu sa EÚ vyhla spotrebe až 8 miliárd kubických metrov fosílneho plynu za cenu 11 miliárd eur na výrobu elektriny, uvádza sa v tlačovej správe.



Plány EÚ na urýchlenie energetického prechodu aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine majú realizovať členské štáty EÚ. V súčasnosti o tom prebiehajú rokovania.