EÚ: Vyše 10 miliónov pracovníkov vyškolili cez Pakt o zručnostiach
Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že podľa jej prieskumu je obrovský záujem o iniciatívy na zvyšovanie úrovne zručností v rámci Paktu o zručnostiach. Od roku 2020 iniciatívy využilo vyše 10 miliónov ľudí, 3,9 milióna len v roku 2025. Informuje o tom spravodajca TASR.
Pakt o zručnostiach bol spustený v novembri 2020. Podporuje partnerstvá, ktoré riešia potreby Európskej únie (EÚ) v oblasti zručností a podporujú zelenú a digitálnu transformáciu. Prispieva k Európskemu pilieru sociálnych práv a k cieľu EÚ, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % dospelých.
Prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev sa v pakte identifikujú nedostatky v zručnostiach európskych pracovníkov, podnikov a priemyselných odvetví.
Pakt zmobilizoval sieť 4000 organizácií, od priemyslu, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, regionálnych a miestnych orgánov až po služby zamestnanosti. Podľa správy EK všetci spolu investovali viac ako miliardu eur na posilnenie zručností v celej EÚ.
Komisia pripomenula, že 85 % opýtaných podnikov a pracovníkov oceňuje prínosy Paktu o zručnostiach, ako sú spoločné opatrenia, prístup k informáciám o zručnostiach a príležitosti na vytváranie sietí. Prieskum potvrdil, že zúčastnené podniky a pracovníci zintenzívňovali svoje úsilie o poskytovanie kvalitnej odbornej prípravy a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu. Uprednostňovali digitálne, ekologické a odvetvové zručnosti, ktoré odrážajú naliehavé potreby európskeho trhu práce.
K sieťam zručností sa pripojilo viac ako 277.600 organizácií, čím sa posilnila spolupráca medzi vzdelávaním, priemyslom a verejnými orgánmi. Vypracovalo sa alebo aktualizovalo okolo 46.500 programov odbornej prípravy, vrátane krátkych kurzov alebo dlhších programov vedúcich ku kvalifikácii.
Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti a kvalitné pracovné miesta Roxana Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že prostredníctvom Paktu o zručnostiach spoločnosti poskytovatelia odbornej prípravy a vnútroštátne a miestne orgány úzko spolupracujú na preklenutí priepasti medzi dopytom po zručnostiach a ich ponukou.
„Členovia paktu presne vedia, aké zručnosti potrebuje trh práce. Rekvalifikácia pracovníkov pomáha ľuďom získať kvalitné pracovné miesta a poskytuje zamestnávateľom prístup ku kvalifikovaným talentom,“ opísala situáciu.
Prieskum zdôraznil aj účinnosť regionálnych partnerstiev v oblasti zručností (RSP), pričom 93 % opýtaných preukázalo zlepšenie pri zosúlaďovaní ponuky a dopytu v oblasti zručností na regionálnej úrovni a 86 % uľahčilo prechod na zelené a digitálne hospodárstvo.
Rozsiahle partnerstvá paktu v oblasti zručností sú iniciatívy spolupráce naprieč priemyselnými ekosystémami. Spájajú kľúčové zainteresované strany s cieľom investovať do zvyšovania úrovne zručností s rekvalifikáciou pracovnej sily.
Komisia spresnila, že organizácie, ktoré sa zúčastňujú na Pakte o zručnostiach, sú odhodlané zvyšovať úroveň zručností a rekvalifikovať 25 miliónov ľudí do roku 2030.
Ročný prieskum Paktu o zručnostiach na rok 2025 bol vykonávaný od 7. januára do 4. februára 2026 a zhromaždil 1534 odpovedí od členov paktu z celej EÚ a 11 kandidátskych krajín alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
