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EÚ vytvára príležitosti na prosperujúcu vesmírnu ekonomiku

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Na snímke časť Mliečnej dráhy. Foto: TASR Milan Kapusta

ISOS má za cieľ zrevolucionizovať európske aktivity vo vesmíre s kapacitami pre úlohy na obežnej dráhe.

Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že napreduje s plánmi novej pilotnej misie na vykonávanie úloh na obežnej dráhe Zeme, čo podporí nové obchodné príležitosti pre európske talenty v prosperujúcej vesmírnej ekonomike. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že Európska únia (EÚ) spolu s Gréckom, Holandskom, Švédskom, Talianskom a Nórskom podpísala spoločné vyhlásenie na podporu pilotnej misie In-Space Operations and Services (ISOS), čo je krok smerom k európskej infraštruktúre služieb na obežnej dráhe. Podpísanie sa uskutočnilo v stredu na Medzinárodnej leteckej výstave v Berlíne.

Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius v správe pre médiá povedal, že Európa si udržiava vedúcu úlohu v oblasti akcií vo vesmíre tým, že „robí prvý krok k budovaniu nových kapacít pre operácie a služby vo vesmíre a vytvára nové obchodné príležitosti pre európske talenty v prosperujúcej orbitálnej ekonomike“.

ISOS má za cieľ zrevolucionizovať európske aktivity vo vesmíre s kapacitami pre úlohy na obežnej dráhe, ako je zachytávanie a premiestňovanie satelitov, kontrola a opravy satelitov, logistika vo vesmíre, výroba vo vesmíre a odstraňovanie trosiek.

Táto misia pomôže Európe prevádzkovať, servisovať, opravovať, riadiť a predĺžiť životný cyklus vesmírnych systémov po ich uvedení na obežnú dráhu, čím sa znížia náklady na výmenu a zabezpečí sa ochrana a dlhodobé využívanie európskych vesmírnych aktív.

Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko už podpísali podobné vyhlásenie minulý rok. Vyhlásenie je otvorené na podpis aj pre ďalšie krajiny.

Európska komisia a Európska vesmírna agentúra (ESA) tiež podpísali rovnaké vyhlásenie, čím spečatili svoju dlhodobú spoluprácu vo vesmíre.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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