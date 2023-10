EÚ vyzvala Čínu, aby riešila nerovnováhu vo vzájomnom obchode

Peking 13. októbra (TASR) - Josep Borrell, najvyšší predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre zahraničnú politiku, v piatok vyzval Čínu, aby riešila pretrvávajúcu nerovnováhu vo vzájomnom obchode, inak bude čeliť viac protekcionistickej politike v Európe. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes.



"Na ekonomickom fronte nie je náš vzťah v súčasnosti ani zďaleka uspokojivý. Pre Čínu sme hlavným exportným trhom, ale tento vzťah je už mnoho rokov nevyvážený a táto nerovnováha sa stále zhoršuje," uviedol Borrell.



Obchodný schodok EÚ s Čínou dosiahol vlani 396 miliárd eur. Borrell z toho čiastočne obvinil nedostatočný prístup európskych firiem na čínsky trh.



Borrell preto vyzval na zlepšenie prístupu pre európske spoločnosti, ktoré chcú vyvážať do Číny alebo v nej investovať. Pripomenul, že politickí lídri v Európe môžu čeliť tlaku voličov, aby sa odpútali od druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Európa pritom nechce pretrhnúť väzby s Čínou, povedal v prejave na Pekinskej univerzite, jednej z najlepších čínskych škôl.



Frustrácia z čínskej hospodárskej politiky viedla k tomu, že Brusel začal vyšetrovať dotácie v sektore elektrických vozidiel. A je blízko k dohode o zavedení ciel vo výške 25 % na dovoz čínskej ocele a 10 % na hliník výmenou za to, že USA zrušia clá z éry bývalého prezidenta Donalda Trumpa na dovoz týchto kovov z Európy.



"Na tieto ťažkosti sme opakovane upozorňovali čínske úrady. Spozorovali sme nedávno prudký pokles európskych investícií v Číne. Bez lepšieho prístupu na čínsky trh sa mu európski investori obrátia chrbtom," poznamenal Borrell.



Podľa neho, ak európska verejnosť nadobudne názor, že nerovnováha v obchode s Čínou ohrozuje kľúčové odvetvia priemyslu, bude požadovať viac protekcionistických opatrení. Je preto v spoločnom záujme oboch strán riešiť nerovnováhu v obchodných vzťahoch.



Borrellove slová možno vnímať ako súčasť globálneho posunu EÚ smerom k ochrane svojich ekonomických záujmov v rámci politiky znižovania rizika.



EÚ chce zníži svoju závislosť od Číny, pokiaľ ide o kritický dovoz, a mohlo by dôjsť k obmedzeniu vývozu a investícií do Číny v niektorých špičkových technologických odvetviach.



Borrell počas návštevy v Pekingu v piatok rokoval s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I. Uviedol pritom, že EÚ a Čína potrebujú obnoviť dôveru, aby mohli riešiť spoločné problémy vrátane zmeny klímy, globálneho zdravia a zadlženosti rozvojových krajín.