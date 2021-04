EÚ vyzvala členov aliancie pre čistý vodík na predkladanie projektov

Brusel 12. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok vyzvala všetkých vyše 1000 členov Európskej aliancie pre čistý vodík, aby do 7. mája predložili projekty v oblasti obnoviteľných a nízkouhlíkových vodíkových technológií a riešení.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že ide o dôležitý krok pri budovaní súboru životaschopných investičných projektov na splnenie cieľov stanovených vo vodíkovej stratégii pre klimaticky neutrálnu Európu. Nasledujúce stretnutie Fóra pre čistý vodík, ktoré sa uskutoční 17. - 18. júna, preskúma všetky zaslané projekty a poskytne príležitosti na vytváranie dohôd.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton pripomenul, že čistý vodík hrá kľúčovú úlohu v procese dekarbonizácie mnohých odvetví európskeho hospodárstva. Podľa jeho slov výzva EK pomôže pri plánovaní projektov a pri riešení identifikovaných medzier v hodnotovom reťazci čistého vodíka.



Cieľom stratégie EÚ v oblasti vodíka je rozšíriť zavádzanie čistého vodíka v Európe. Stratégia EÚ má za cieľ inštalovať 6 GW obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov a vyrábať jeden milión ton vodíka z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2024 a 40 GW obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov a 10 miliónov ton vodíka do roku 2030.



Kľúčovým cieľom Európskej aliancie pre čistý vodík, ktorá bola spustená v júli 2020, je identifikovať a vybudovať reťazec životaschopných investičných projektov týkajúcich sa celého hodnotového reťazca vodíka, a to s ohľadom na zelenú transformáciu ekonomiky, vytváranie čistého trhu s vodíkom prispievajúcemu k rastu a zamestnanosti a znižovanie emisií skleníkových plynov.



Európska aliancia čistého vodíka prepája priemysel, národné a miestne verejné orgány, občiansku spoločnosť a ďalšie zainteresované strany, ktoré majú záujem vyrábať nízkouhlíkový vodík a využiť ho v oblasti dopravy a mobility, priemyslu, energetiky a kúrenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)