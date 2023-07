EÚ vyzýva dodávateľov na účasť na druhom spoločnom nákupe plynu

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok vyzvala spoľahlivých medzinárodných dodávateľov plynu, aby predložili ponuky v rámci druhého spoločného výberového konania EÚ na nákup plynu. Spoločné nákupy plynu má v exekutíve EÚ na starosti podpredseda EK a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.



Komisia spresnila, že súťaž v rámci druhého spoločného výberového konania prebieha od 7. júla do 10. júla. Ide dokopy o 15,92 miliardy kubických metrov dodávok plynu požadovaných 49 spoločnosťami na obdobie od augusta 2023 do marca 2025. Takmer polovica z tohto agregovaného dopytu sa týka skvapalneného zemného plynu (LNG).



Súhrnný dopyt európskych spoločností v tomto druhom tendri presahuje 11,6 miliardy m3 požadovaných počas prvého spoločného nákupu, čo dokazuje rastúci význam energetickej platformy EÚ pre energetickú bezpečnosť Európanov.



"S ešte vyššími spoločnými požiadavkami po plyne je jasné, že európske spoločnosti sú čoraz viac presvedčené o účinnosti energetickej platformy EÚ, ktorá im pomôže uspokojiť ich potreby. Platforma sa rýchlo stáva etablovaným trhom a účinným nástrojom na riešenie energetickej krízy vyvolanej ruskou agresiou proti Ukrajine. Vyzývam spoľahlivých medzinárodných dodávateľov, aby predložili svoje ponuky a využili príležitosť rozšíriť svoju zákaznícku základňu v EÚ a Energetickom spoločenstve," uviedol Šefčovič pre médiá.



Energetické spoločenstvo je medzinárodná organizácia, ktorá spája EÚ a jej susedov s cieľom vytvoriť integrovaný celoeurópsky energetický trh.



Spoločné nákupy plynu podporujú plán REPowerEU zameraný na diverzifikáciu dodávok energie do EÚ, mimo Ruska, a na posilnenie bezpečnosti dodávok pred budúcou zimou. Tieto nákupy uľahčuje AggregateEU, čiže mechanizmus, ktorý umožňuje spoločnostiam agregovať dopyt po plyne a spájať ho s konkurenčnými ponukami dodávok na svetovom trhu. Mechanizmus s viac ako 150 registrovanými spoločnosťami je otvorený pre všetky členské štáty EÚ a zmluvné strany Energetického spoločenstva.



Komisia upozornila, že do konca roka 2023 budú nasledovať ešte tri ďalšie výberové konania na spoločné nákupy plynu.