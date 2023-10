EÚ vyzýva medzinárodných dodávateľov na účasť na treťom tendri na plyn

Brusel 3. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v utorok medzinárodných dodávateľov, aby odpovedali na tretí tender EÚ, týkajúci sa viac ako 16 miliárd m3 plynu, ktorý zabezpečuje energetická platforma EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia vyzvala medzinárodných spoľahlivých dodávateľov plynu, aby predložili svoje ponuky a zúčastnili sa už tretieho tendra EÚ na spoločný nákup plynu, ktorý bol spustený v utorok. Tretie kolo výberového konania v rámci energetickej platformy EÚ potrvá do stredy 4. októbra a zahŕňa dodávky plynu od decembra 2023 do marca 2025.



V treťom tendri sú agregované potreby plynu v objeme 16,49 mld. m3 na základe žiadostí predložených 39 európskymi spoločnosťami. Komisia skonštatovala, že úroveň agregovaného dopytu ukazuje stabilný nárast objemov počas doterajších troch kôl.



Slovenský eurokomisár a výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedá za energetickú platformu, v tejto súvislosti povedal, že po ďalšom úspešnom kole agregácie dopytu jasne vidieť, že hráči na európskom trhu oceňujú mechanizmus AggregateEU vytvorený na združovanie dopytu a obstarávanie plynu od spoľahlivých dodávateľov za konkurencieschopné ceny.



"Opäť vyzývam medzinárodných dodávateľov, aby využili príležitosť rozšíriť svoju zákaznícku základňu v Európe a prispeli k stabilizácii globálneho trhu s plynom pred blížiacou sa zimou," uviedol Šefčovič v správe pre médiá.



Podľa jeho slov spoločný nákup plynu podporuje snahy EÚ o diverzifikáciu dodávok energie po invázii Ruska na Ukrajinu a o posilnenie bezpečnosti dodávok.



Umožňuje to AggregateEU, mechanizmus, ktorý umožňuje spoločnostiam agregovať dopyt po plyne a spájať ho s konkurenčnými ponukami dodávok na svetovom trhu. Mechanizmus je otvorený pre všetky členské štáty EÚ a zmluvné strany Energetického spoločenstva. Nezahŕňa žiadne ruské spoločnosti.











