EÚ vyzýva na väčšie úsilie v boji proti detskej chudobe
Schválené závery ministerských rokovaní upozorňujú na možné dlhodobé dôsledky detskej chudoby a vyzývajú na primerané financovanie politík, ktoré sa zaoberajú detskou chudobou.
Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Ministri členských štátov Európskej únie (EÚ) na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v pondelok v Bruseli vyzvali Európsku komisiu (EK) a krajiny EÚ, aby poskytli väčšiu podporu deťom s cieľom zvýšiť ich blahobyt a bojovať proti detskej chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cyperská štátna tajomníčka ministra sociálnych vecí Klea Hadžistefanuová Papaellinová, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, pripomenula, že prelomenie cyklu znevýhodnenia detí musí byť kolektívnym európskym úsilím.
„Chudoba v detstve príliš často vedie k vylúčeniu v dospelosti s vysokými ľudskými a ekonomickými nákladmi. Zabezpečením primeraného financovania a cielených politík môžeme dať každému dieťaťu spravodlivý štart a posilniť EÚ pre budúce generácie,“ vyhlásila v správe pre médiá.
Ministerské závery uvádzajú, že podpora blahobytu detí môže posilniť ekonomickú odolnosť, lebo prenos znevýhodnenia z detstva do dospelosti vedie k odhadovanej strate 3,4 % HDP EÚ ročne.
Rada EÚ upozornila, že investovanie do detí je strategickou investíciou do budúcej konkurencieschopnosti, stability a súdržnosti Únie. Ministri vyzvali členské krajiny EÚ a eurokomisiu, aby zabezpečili primerané financovanie projektov zameraných na riešenie detskej chudoby.
Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv z roku 2021 stanovuje cieľ na úrovni EÚ, podľa ktorého by do roku 2030 malo byť o päť miliónov detí menej ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Závery pondelňajších rokovaní ministrov vyzývajú krajiny EÚ, aby s podporou EK urýchlili pokrok smerom k tomuto cieľu.
V záveroch sa zdôrazňujú aj ďalšie iniciatívy, ktoré môžu pomôcť v boji proti detskej chudobe, vrátane vykonávania odporúčaní o primeranom minimálnom príjme a Európskej záruke pre deti.
Ministri zároveň zdôraznili význam vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, aby sa všetkým deťom umožnilo dosiahnuť lepšie sociálno-ekonomické výsledky. Komisia by preto aj naďalej mala podporovať členské štáty pri investovaní do dostupných, inkluzívnych, cenovo dostupných a vysokokvalitných služieb v ranom detstve, s dôrazom na najzraniteľnejšie deti.
Komisiu vyzvali, aby zlepšila blaho detí aj podporou bezpečného, inkluzívneho a veku primeraného digitálneho prostredia s dôrazom na ochranu detí pred online násilím, vykorisťovaním a nezákonným a škodlivým obsahom.
Cyperské predsedníctvo v tejto súvislosti informovalo, že boj proti chudobe detí je jeho kľúčovou prioritou, zamerať sa chce najmä aj na podporu účasti detí na dostupnom, cenovo prijateľnom a kvalitnom vzdelávaní a na starostlivosť v ranom detstve. V máji 2026 sa na Cypre, v rámci programu predsedníctva, uskutoční konferencia na vysokej úrovni venovaná blahobytu detí.
